Referendum în Slovacia pentru anularea indemnizațiilor pe viață ale lui Fico. Ce indică sondajele

Cetățenii Slovaciei sunt chemați sâmbătă la urne pentru un referendum care ar putea anula indemnizațiile pe viață acordate prim-ministrului populist Robert Fico și altor lideri politici după expirarea mandatelor.
Pe lângă acest subiect, slovacii votează și pentru redeschiderea biroului procurorului special și a Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, două instituții care se ocupă de infracțiuni grave și de corupție și care au fost desființate de guvernul Fico.
O petiție semnată de peste 350.000 de oameni
Referendumul a fost inițiat la cererea Democraților, partid de opoziție pro-occidental fără reprezentare parlamentară, în urma unei petiții semnate de peste 350.000 de cetăți, prag impus de legislația slovacă pentru o țară cu 5,4 milioane de locuitori.
Istoria referendumurilor din Slovacia nu este însă favorabilă inițiatorilor: singurul care a avut succes a fost cel din 2003, privind aderarea la Uniunea Europeană. Toate celelalte au eșuat din cauza prezenței scăzute la vot, iar sondajele preliminare indică faptul că nici cel de sâmbătă nu va atinge pragul necesar de 50%.
Indemnizații introduse după tentativa de asasinat asupra lui Fico
Legea contestată prevede că prim-miniștrii și președinții parlamentului care au îndeplinit cel puțin două mandate au dreptul la o indemnizație lunară pe viață, egală cu salariile deputaților.
Măsura a fost adoptată în 2024, ca parte a unui pachet de securitate pentru politicienii de vârf, după tentativa de asasinat asupra lui Fico, care a fost împușcat și rănit grav la ieșirea de la o ședință de guvern, un eveniment care a șocat Slovacia și a avut ecouri în toată Europa. Până atunci, indemnizația era acordată doar foștilor președinți.
Desființarea Parchetului Special, un subiect controversat
Tot în 2024, parlamentul controlat de coaliția lui Fico a votat desființarea Parchetului Special, instituție care investiga corupția, crima organizată și extremismul, precum și dizolvarea unității de poliție specializate pe astfel de cazuri. Decizia a fost criticată dur, atât în Slovacia, cât și în străinătate, iar mii de slovaci au protestat repetat față de această legislație. Mai multe persoane apropiate de partidul lui Fico au fost, între timp, urmărite penal în dosare de corupție.
Fico, revenit la putere în 2023, s-a impus drept o figură controversată, iar politicile sale pro-ruse au generat numeroase valuri de proteste în țară. Premierul a anunțat că nu va participa la votul de sâmbătă.