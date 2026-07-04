Referendum în Slovacia pentru anularea indemnizațiilor pe viață ale lui Fico. Ce indică sondajele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 18:27

Cetățenii Slovaciei sunt chemați sâmbătă la urne pentru un referendum care ar putea anula indemnizațiile pe viață acordate prim-ministrului populist Robert Fico și altor lideri politici după expirarea mandatelor.

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