Incendiu devastator de vegetație: 45.000 de oameni afectați. Suspectul a fost arestat

Publicat 4 iul. 2026, 17:21 Sursă Realitatea PLUS

Un incendiu devastator de vegetație a avut loc în Catalonia. 45.000 de oameni au fost sfătuiți să rămână adăpostiți în case, din cauza fumului dens. Potrivit poliției, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiuCataloniaSpania