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Extern· 1 min citire
Incendiu devastator de vegetație: 45.000 de oameni afectați. Suspectul a fost arestat
Incendiu Catalonia
Publicat4 iul. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS
Un incendiu devastator de vegetație a avut loc în Catalonia. 45.000 de oameni au fost sfătuiți să rămână adăpostiți în case, din cauza fumului dens. Potrivit poliției, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat.
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