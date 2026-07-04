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Incendiu devastator de vegetație: 45.000 de oameni afectați. Suspectul a fost arestat

Incendiu Catalonia

Incendiu Catalonia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS

Un incendiu devastator de vegetație a avut loc în Catalonia. 45.000 de oameni au fost sfătuiți să rămână adăpostiți în case, din cauza fumului dens. Potrivit poliției, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat.

Potrivit autorităților spaniole, locuitorilor din nord-estul țării li s-a cerut să țină ușile și ferestrele închise. Flăcările, alimentate de vântul puternic, sunt în prezent scăpate de sub control.

Incendiul s-a extins într-o regiune împădurită de munte, care acoperă o suprafață de aproximativ 35.000 de hectare.

Suspectul arestat de poliție ar fi lucrat la un drum cu un utilaj care generează scântei. Din moment ce acestea pot aprinde cu ușurință vegetația uscată, utilizarea lor a fost interzisă pe durata actualei perioade de secetă.

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