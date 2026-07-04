Zelenski, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Ucraina luptă pentru același vis ca americanii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 20:38

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de felicitare Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență, sărbătorită pe 4 iulie. Liderul de la Kiev a subliniat legătura dintre lupta Ucrainei pentru libertate și valorile fondatoare americane.

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