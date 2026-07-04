Zelenski, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Ucraina luptă pentru același vis ca americanii”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de felicitare Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență, sărbătorită pe 4 iulie. Liderul de la Kiev a subliniat legătura dintre lupta Ucrainei pentru libertate și valorile fondatoare americane.
În mesajul său, Zelenski a descris independența americană drept „unul dintre cele mai luminoase, puternice și influente vise ale umanității”, visul unei națiuni libere, independente și prospere, care apără libertatea, credința și dreptul la fericire al oamenilor.
Paralelă cu lupta Ucrainei
„Acest vis a rezistat multor încercări. Nu doar a supraviețuit, ci timp de două secole și jumătate a servit drept exemplu pentru alte națiuni și a ajutat întreaga umanitate să devină mai liberă", a scris președintele ucrainean, amintind de rolul SUA în secolul XX, când America a contribuit la salvarea lumii de sub tirania regimurilor totalitare.
Zelenski a făcut o legătură directă între spiritul independenței americane și rezistența ucraineană în fața agresiunii ruse: „Ucraina luptă pentru independența, libertatea și dreptul poporului nostru la fericire, cu aceeași speranță, același scop și aceeași determinare cu care americanii și-au câștigat și apărat propria independență.”
Recunoștință pentru armele americane
Președintele ucrainean a mulțumit explicit Statelor Unite pentru sprijinul militar oferit în războiul cu Rusia, amintind atât de rachetele Javelin, oferite în urma deciziei președintelui Donald Trump, cât și de sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru protejarea populației civile ucrainene.
„Tot ce ne-a oferit Statele Unite pentru a ne apăra țara demonstrează forța spiritului american, a determinării americane și a tehnologiei americane”, a spus Zelenski, precizând că atunci când Ucraina cere sisteme Patriot, crede că „valorile respectului pentru viață și pentru oameni, care au prevalat acum 250 de ani, vor prevala și astăzi.”
Liderul ucrainean a inclus în mesajul său un fragment din Declarația de Independență a SUA: „Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese: că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile, printre care viața, libertatea și dreptul la căutarea fericirii.”
Zelenski a încheiat mesajul urându-i Americii o fericită sărbătoare a Independenței, președintelui Trump și tuturor americanilor succes, iar comunității internaționale o cooperare fructuoasă. „Sunt convins că, dacă suntem împreună în această luptă, vom obține cu siguranță pacea! La mulți ani de Ziua Independenței!”, a conchis președintele ucrainean.