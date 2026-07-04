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Politica· 2 min citire
Mesajul Ambasadorului SUA în România, transmis românilor într-un interviu cu jurnalista Ana Maria Păcuraru
Publicat4 iul. 2026, 07:20
Actualizat4 iul. 2026, 07:46
SursăRealitate Plus
Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la declararea independenței, iar în curând se împlinesc aproape 30 de ani de la lansarea parteneriatului strategic cu țara noastră. De departe, în toți acești ani, America a rămas cel mai apropiat prieten al României. Ambasadorul SUA în România a mărturisit într-un interviu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că popoarele noastre au valori comune și că țările noastre vor fi libere doar dacă cetățenii sunt cu adevărat liberi. Un interviu realizat de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.
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