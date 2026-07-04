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Mesajul Ambasadorului SUA în România, transmis românilor într-un interviu cu jurnalista Ana Maria Păcuraru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 07:20
Actualizat4 iul. 2026, 07:46
SursăRealitate Plus

Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la declararea independenței, iar în curând se împlinesc aproape 30 de ani de la lansarea parteneriatului strategic cu țara noastră. De departe, în toți acești ani, America a rămas cel mai apropiat prieten al României. Ambasadorul SUA în România a mărturisit într-un interviu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că popoarele noastre au valori comune și că țările noastre vor fi libere doar dacă cetățenii sunt cu adevărat liberi. Un interviu realizat de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru:

Excelența Voastră, anul acesta Statele Unite marchează 250 de ani de la înființare, prin comemorările „Freedom 250”. Pentru americani este o celebrare a fondării națiunii, însă dumneavoastră ați ales să marcați acest moment aici, în România. De ce este importantă aniversarea celor 250 de ani ai Americii, de această parte a Atlanticului?

Darryl Nirenberg:

Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Suntem foarte entuziasmați de această celebrare organizată aici. După cum știți, este cea mai importantă aniversare a Statelor Unite din timpul vieții mele. Este o celebrare condusă de președintele Trump, căruia îi place să spună povestea Americii.

Povestea Americii este una extraordinară, însă în centrul ei se află viziunea Părinților Fondatori. Viziunea lor s-a bazat pe un set de valori. Sunt aceleași valori pe care le împărtășim și cu poporul român. Este o oportunitate excelentă să ne amintim de aceste valori, să le prețuim, să le urmăm, să le păstrăm și să continuăm să le împărtășim împreună cu partenerii noștri.

Ana Maria Păcuraru:

Excelență, știu că ați vizitat Galeria Părinților Fondatori și ați văzut cum totul prinde viață grație inteligenței artificiale. De asemenea, ați întâlnit acolo un român care v-a povestit despre libertatea sa dobândită în urma Revoluției din România. Cum v-a apărut în ochi această combinație a celor două – ce e mai bun din ambele lumi?

Darryl Nirenberg:

Apreciez foarte mult întrebarea. A fost un eveniment remarcabil din timpul mandatului meu. M-a făcut să înțeleg cât de prețioasă este libertatea, pentru că aici sunt atât de mulți oameni care au trăit fără libertate și care au făcut același gen de sacrificii pentru a-și câștiga libertatea, așa cum au făcut-o și Părinții Fondatori ai țării noastre.

Și se vede acest lucru la poporul român, în politicile acestei țări: înțelegerea faptului că țările sunt puternice atunci când oamenii sunt liberi.

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