Victor Cațavei (AUR): „Starea economiei românești din primul trimestru al anului 2026 este deplorabilă. Soluțiile nu mai pot fi întârziate!”

Victor Cațavei, președinte al Comisiei AUR „Investiții și Programe de Finanțare” prezintă o radiografie a stării economiei naționale, aflate în cvasistagnare, ca urmare a politicilor guvernamentale care au înăbușit creșterea economică. În analiza sa, Victor Cațavei explică înrăutățirea indicatorilor economici și cauzele creșterii generalizate a prețurilor.
Pentru îmbunătățirea peisajului fiscal, acesta subliniază măsurile economice propuse de Alianța pentru Unirea Românilor dedicate sprijinirii mediului de afaceri autohton, optimizării cheltuielilor statului și valorificarea resurselor naționale.
„Economia României a traversat prima jumătate a anului 2026 într-o stare de cvasistagnare, marcată de recesiune tehnică, de cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și de un deficit bugetar ridicat, în conformitate cu datele oficiale publicate de către Institutul Național de Statistică (INS).
În termeni reali, economia a scăzut cu 1,1% față de perioada similară a anului 2025. Pe seria brută, PIB-ul estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost de 403.915,4 milioane lei prețuri curente, în scădere cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului 2025.
Pentru întregul an 2026, instituțiile internaționale prognozează o creștere economică aproape de zero (între 0,1% și -0,1%).
Banca Națională a României (BNR) a păstrat dobânda de politică monetară la 6,50%, nefiind redusă din cauza presiunilor inflaționiste. Moneda națională se tranzacționează cu așteptări de depreciere pe termen scurt, fiind estimat un curs mediu de aproximativ 5,28 lei pentru un Euro.
În prima parte a anului 2026, investițiile din România au înregistrat o evoluție mixtă: investițiile interne nete au crescut cu 4,8%, atingând un total de 41 de miliarde de lei în primul trimestru, în timp ce investițiile străine directe au scăzut semnificativ (cu aproximativ 700 de milioane de euro doar în primele patru luni ale anului).
În primul semestru din 2026, rata anuală a inflației din România a înregistrat o tendință generală de creștere accelerată, pornind de la 9,6% în ianuarie și atingând un vârf de 10,9% în luna mai, fiind alimentată masiv de scumpirile la energie electrică, chirii, mărfuri nealimentare și servicii.
De altfel, principalii factori ai creșterii prețurilor sunt următorii:
Energie electrică: +55,49% (reprezintă cea mai mare creștere de preț din întreaga economie, explozia fiind cauzată si de eliminarea schemei de plafonare a prețurilor la energie);
Carburanți (Combustibili): +19,2% ritm anual în mai. Defalcat pe tipuri de combustibil, datele INS au indicat o scumpire anuală a motorinei cu peste 32% și a benzinei cu 22,4%, parțial influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu;
Serviciile: Sectorul serviciilor a înregistrat scumpiri constante de peste 11% – 13%, reflectând costurile mai mari cu forța de muncă și logistica;
Mărfurile nealimentare: În cadrul mărfurilor nealimentare, creșterile de prețuri din primul semestru al anului 2026 au fost agresive, această categorie înregistrând o scumpire anuală de 12,54% în luna mai.
În acest context, pachetul de măsuri economice propus de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este structurat pe reducerea poverii fiscale asupra populației și IMM-urilor, pe optimizarea cheltuielilor administrative ale statului și pe protejarea resurselor naționale.
De altfel, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a și depus în Parlament mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal pentru stimularea mediului de afaceri autohton (cum este cazul reducerii impozitului pe dividende de la 16,oo % la 8,oo % pentru a diminua povara asupra antreprenorilor).
În plus, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru majorarea plafonului de încadrare la impozitul pe venit al microintreprinderilor (la un cuantum de 500.000,oo euro) pentru a proteja micile afaceri.
De asemenea, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) atrage atentia asupra faptului că fondurile europene reprezintă principalul motor de modernizare structurală și cel mai stabil pilon de susținere a Produsului Intern Brut (PIB) în aceasta perioadă de instabilitate economică.
În situatia actuală din 2026 caracterizată de o prudență crescută a investitorilor străini privați și de o inflație ridicată, importanța programelor operationale este critică pentru menținerea României pe o traiectorie de creștere.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține absorbția totală a fondurilor nerambursabile prin reducerea procedurilor birocratice până la „limita maximă permisă” de legislația europeană pentru a facilita accesul antreprenorilor și a instituțiilor locale la finanțări”, a explicat Victor Cațavei, președintele Comisiei AUR „Investiții și Programe de Finanțare”.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026