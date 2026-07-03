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Politica· 1 min citire

Alina Gorghiu explică ruptura de Ilie Bolojan: Această USR-izare s-a făcut treptat și fără voință

Alina Gorghiu / Facebook

Alina Gorghiu / Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 09:16
Actualizat3 iul. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre liderii PNL executați de Bolojan rupe tăcerea, Alina Gorghiu explică care sunt motivele care au stat la baza ruptururii de Ilie Bolojan. Aceasta a transmis că atât userizarea Partidului Național Liberal, cât și numirea în funcții de către premierul demis, a parlamentarilor SOS, POT și PSD, pe care deputatul o credea interzisă în partid au dus la această separare care s-a făcut treptat.

„Două lucruri ne-au despărțit în ultimul în ultimul trimestru, aș putea să-i spun. Unu: userizarea partidului și când spun asta, o spun cu foarte mare tristețe. Gândiți-vă că am avut un guvern de un an de zile, Ilie Bolojan, care din cinci miniștri arondați Partidului Național Liberal și doi vicepremieri arondați Partidului Național Liberal a avut ocupat de un membru al Partidului Național Liberal un singur minister.

În acest guvern pe care noi l-am dorit învestit, Adrian Veștea, aveam așa: un premier liberal, un vicepremier liberal, cinci miniștri liberali și doi apropiați de PNL, Nazare și Zaharia, la Fonduri Europene și Ministerul Finanțelor. Această această userizare s-a făcut treptat și fără voința partidului.

Avem o altă întâmplare la fel de nefericită: nu mai aducem exclusiv USR în partid, ci aducem o resursă umană pe care eu o credeam până mai ieri interzisă Partidului Național Liberal. Parlamentari AUR, parlamentari PRO, parlamentari PSD, care astăzi nu doar că populează grupurile parlamentare, ci Ilie Bolojan îi numește în funcții...”, a declarat Alina Gorghiu.

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