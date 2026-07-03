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Politica· 1 min citire
Alina Gorghiu explică ruptura de Ilie Bolojan: Această USR-izare s-a făcut treptat și fără voință
Alina Gorghiu / Facebook
Publicat3 iul. 2026, 09:16
Actualizat3 iul. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre liderii PNL executați de Bolojan rupe tăcerea, Alina Gorghiu explică care sunt motivele care au stat la baza ruptururii de Ilie Bolojan. Aceasta a transmis că atât userizarea Partidului Național Liberal, cât și numirea în funcții de către premierul demis, a parlamentarilor SOS, POT și PSD, pe care deputatul o credea interzisă în partid au dus la această separare care s-a făcut treptat.
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