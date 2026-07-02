Banii destinați României din SAFE, dați pe autostradă în Republica Moldova. Anunțul lui Ilie Bolojan

O sumă uriașă de bani din programul SAFE va merge către construcția unei porțiuni de 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut joi de Ilie Bolojan, după ședința de Guvern, în cadrul căreia a semnat contractele pentru mai multe tronsoane de autostradă care vor fi construite în estul României.
”Am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel la Republicii Moldova, privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact, coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova”, a declarat Ilie Bolojan.
Bolojan a semnat pentru 5 km de autostradă în Republica Moldova
Premierul a explicat că acordul clarifică ”aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an.
”Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă, de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la HUB-ul pe care ei îl construiesc în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descarcat în condiții normale”, a mai spus acesta.
Totodată, șeful Executivului a menționat că tot joi a fost semnat și primul contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova. Este vorba despre tronsonul 4, între Iași și Ungheni, care va avea o lungime de 15 km.
”Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde patru sectoare de drum, trei sunt deci în bună regulă, au fost semnate.
Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor și sper că cel mai târziu, în toamna acestui an, odată cu finalizarea acestei contestații și acesta să poată fi semnat în așa fel încât, începând cu primăvara anului viitor, pe întreg tronsonul dintre Pașcani și Ungheni, lucrările să fie începute”, a afirmat acesta.
”Un proiect important pentru conectivitatea dintre România și Moldova”
De asemenea, Ilie Bolojan speră ca și pe tronsonul dintre Pașcani, Suceava și Siret să înceapă lucrările,”pentru ca în 2030, conform datelor de finanțare, când trebuie închis programul SAFE, să putem circula pe autostradă în Nord-Estul României, între București și Ucraina și între București și Republica Moldova”.
Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că acesa este ”un proiect important pentru conectivitatea dintre România și Moldova, un proiect foarte important pentru municipii Iași, pentru că permite să-și lărgească area de dezvoltare și să descongestioneze circulația în zona metropolitană”.