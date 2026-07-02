Banii destinați României din SAFE, dați pe autostradă în Republica Moldova. Anunțul lui Ilie Bolojan

Publicat 2 iul. 2026, 14:49 Actualizat 2 iul. 2026, 14:50 Sursă Realitatea PLUS

O sumă uriașă de bani din programul SAFE va merge către construcția unei porțiuni de 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut joi de Ilie Bolojan, după ședința de Guvern, în cadrul căreia a semnat contractele pentru mai multe tronsoane de autostradă care vor fi construite în estul României.

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