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Politica· 2 min citire
Tribunalul București spulberă atacurile subalternilor lui Bolojan.”Presiunile exercitate asupra judecătorilor sunt neavenite”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 10:36
SursăRealitatea PLUS
Tribunalul București a reacționat joi la criticile formulate de subalternii lui Ilie Bolojan în urma hotărârii prin care instanța a dispus suspendarea deciziei privind convocarea Congresului Extraordinar al PNL, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere. Instituția a respins acuzațiile formulate de liberalii din tabăra premierului demis, considerând ”neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze”.
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