Acuzațiile găștii lui Bolojan la adresa Alinei Gorghiu, spulberate. SURSE din Ministerul Justiției: ”Nu o știe pe judecătoarea din complet. Nu i-a fost colaboratoare sau consilieră”

Minciunile găștii lui Ilie Bolojan sunt demontate una câte una. Surse Realitatea PLUS din cadrul Ministerului Justiției contrazic acuzațiile liberalilor din tabăra premierului demis, care au reclamat acțiuni suspecte în justiție și au invocat anumite legături între Alina Gorghiu și o judecătoare de la Tribunalul București, care a făcut parte din completul ce a suspendat decizia privind convocarea Congresului Extraordinar al PNL, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere.
”PNL dă informații false”
”PNL dă informații false. Gorghiu nu o știe pe judecătoarea din complet. Nu i-a fost colaboratoare sau consilieră”, au transmis sursele menționate anterior.
Potrivit lor, solicitările de detașări vin de la direcțiile din Ministerul Justiției, în funcție de nevoi. Sunt peste 450 de angajați ai Ministerului Justiției, iar practica detașării magistraților este una prevăzută de lege și frecventă.
”Detașarea acesteia a fost semnată de secretarul de stat din Ministerul Justiției la acel moment, Mihai Pașca, actual prefect de Arad, care face parte chiar din echipa lui Falcă - Bolojan”, au mai spus sursele citate.
Liberalii lui Bolojan reclamă acțiuni suspecte în justiție
Aceste informații apar la scurt timp după ce susinătorii lui Ilie Bolojan au reclamat că s-au întâmplat lucruri care ridică suspiciuni, după ce liberalii anti-Bolojan au atacat hotărârile partidului în instanță și au obținut suspendarea deciziei privind convocarea Congresului Extraordinar al PNL, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere.
Noii lideri ai PNL spun că s-au constituit completuri de judecată speciale pentru problemele care țin de partide, exact după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au depus acțiunile în instanță.
Mai mult, aceștia au invocat „o colaboratoare” a Alinei Gorghiu, unul dintre liderii mișcării anti-Bolojan, cu o judecătoare din complet.
„Aceiași contestatari au înaintat mai multe cereri în instanță. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026. Dosarul este repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar.
În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiției, aceasta a solicitat detașarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului. Prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detașată și a lucrat în Ministerul Justiției pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia”, se arată într-un comunicat al PNl.