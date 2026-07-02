Acuzațiile găștii lui Bolojan la adresa Alinei Gorghiu, spulberate. SURSE din Ministerul Justiției: ”Nu o știe pe judecătoarea din complet. Nu i-a fost colaboratoare sau consilieră”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 11:06

Minciunile găștii lui Ilie Bolojan sunt demontate una câte una. Surse Realitatea PLUS din cadrul Ministerului Justiției contrazic acuzațiile liberalilor din tabăra premierului demis, care au reclamat acțiuni suspecte în justiție și au invocat anumite legături între Alina Gorghiu și o judecătoare de la Tribunalul București, care a făcut parte din completul ce a suspendat decizia privind convocarea Congresului Extraordinar al PNL, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere.

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