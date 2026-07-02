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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan:”Voi solicita convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie”
FOTO: Arhivă
Publicat2 iul. 2026, 14:17
Actualizat2 iul. 2026, 14:18
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, după ședința de Guvern, că va solicita conducerii celor două Camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară, în a doua jumătate a lunii iulie, pentru dezbaterea și adoptarea legilor necesare încasării sumelor aferente PNRR.
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