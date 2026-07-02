Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor:”Guvernul e varză, Parlamentul e varză. Trebuie Guvern în iulie”
FOTO: Arhivă
Publicat2 iul. 2026, 12:00
Actualizat2 iul. 2026, 12:05
SursăRealitatea PLUS
Kelemen Hunor a declarat, joi, că Guvernul e varză, Parlamentul e varză, iar țara are nevoie, de urgență, de un nou Executiv în această lună. Președintele UDMR a subliniat că oamenii s-au săturat de circul partidelor din Parlament și a atacat planul lui Bolojan de a rămâne, până în toamnă, la Palatul Victoria.
Citește și
- 11:24Dosarul azilelor de groază din Bihor: Ilie Bolojan afirmă că nu a știut de centrele ilegale, deși instituțiile statului trimiteau pacienți acolo
- 11:12George Simion, mesaj de unitate pentru suveraniști VIDEO
- 11:06Acuzațiile găștii lui Bolojan la adresa Alinei Gorghiu, spulberate. SURSE din Ministerul Justiției: ”Nu o știe pe judecătoarea din complet. Nu i-a fost colaboratoare sau consilieră”
- 10:46Guvernul decide astăzi dacă sesizează CCR în scandalul cu Înalta Curte privind drepturile salariale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News