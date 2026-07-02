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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor:”Guvernul e varză, Parlamentul e varză. Trebuie Guvern în iulie”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 12:00
Actualizat2 iul. 2026, 12:05
SursăRealitatea PLUS

Kelemen Hunor a declarat, joi, că Guvernul e varză, Parlamentul e varză, iar țara are nevoie, de urgență, de un nou Executiv în această lună. Președintele UDMR a subliniat că oamenii s-au săturat de circul partidelor din Parlament și a atacat planul lui Bolojan de a rămâne, până în toamnă, la Palatul Victoria.

”Oamenii s-au săturat de circ”

”Sunt destui care critică și, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care să stând picioare. Eu nu cred că Nicușor Dan este pesedist, cum nu cred că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan, așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să împingă pe cei de din PSD spre AUR și aici îl înțeleg perfect”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a subliniat că ”oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situație incertă, această nesiguranță, și așteaptă un guvern. Asta spun doar, rezolvați într-un fel. Dacă nu reușiți să rezolvați, atunci problema e la voi, nu e la noi”.

”Fără un guvern cu atribuții depline, vedem blocaje peste tot”

Mai mult, Kelemn Hunor a invocat necesitatea unui guvern cu atribuții depline, deoarece cel interimar nu poate iniția legi.

”Fără un guvern cu atribuții depline, vedem blocaje peste tot. Blocaje în aproape toate ministerele, fiindcă guvernul interimar nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate iniția legi”, a mai spus politicianul.

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