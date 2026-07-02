Kelemen Hunor:”Guvernul e varză, Parlamentul e varză. Trebuie Guvern în iulie”

Publicat 2 iul. 2026, 12:00 Actualizat 2 iul. 2026, 12:05 Sursă Realitatea PLUS

Kelemen Hunor a declarat, joi, că Guvernul e varză, Parlamentul e varză, iar țara are nevoie, de urgență, de un nou Executiv în această lună. Președintele UDMR a subliniat că oamenii s-au săturat de circul partidelor din Parlament și a atacat planul lui Bolojan de a rămâne, până în toamnă, la Palatul Victoria.

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