Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea: Trump nu detestă Europa. El are o problemă reală cu administrația von der Leyen, cu birocrația UE

Publicat 2 iul. 2026, 22:26 Sursă Realitate Plus

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea vine cu dezvăluiri în exclusivitate după întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut la Washington cu congresmeni republicani și reprezentanți ai cercurilor conservatoare, dar și cu o serie de reprezentanți ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Piperea a dezvăluit ce cred oameni din siajul lui Donald trump despre anularea alegerilor din Romania, dar și despre viitorul Uniunii Europene

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