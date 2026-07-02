Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea: Trump nu detestă Europa. El are o problemă reală cu administrația von der Leyen, cu birocrația UE

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea vine cu dezvăluiri în exclusivitate după întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut la Washington cu congresmeni republicani și reprezentanți ai cercurilor conservatoare, dar și cu o serie de reprezentanți ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Piperea a dezvăluit ce cred oameni din siajul lui Donald trump despre anularea alegerilor din Romania, dar și despre viitorul Uniunii Europene
Europarlamentarul român a relatat că, din discuțiile cu partenerii americani, s-a desprins ideea că subiectul anulării alegerilor din România a trecut într-un plan secund, iar actualul context internațional nu este favorabil unei reevaluări a acestei poziții.
Americanii n-au acordat mare atenție subiectului anulării alegerilor. România este o țară "sub radar"
Povestea (anulării alegerilor - N.R.) a cam fost uitată, dar ceea ce am încercat eu să le spun – și sper să se fi notat, mai ales că este vorba despre o discuție purtată sub toate camerele de vedere – a fost că, dacă se repetă nenorocirea din decembrie 2024 în marile state europene care au alegeri anul viitor, adică Franța, Italia, Spania și Polonia, atunci experimentul va fi considerat fericit și va fi rapid exportat și peste ocean și o vor păți rapid și ei, din nou, așa cum au pățit-o și noi.
Piperea a afirmat că răspunsul conservatorilor americani a fost unul surprinzător și, din punctul său de vedere, ȘOCANT pe alocuri.
Au spus că, într-adevăr, din păcate, reacția a fost moale, pentru că România atunci a fost și continuă să fie cam sub radar. Dar ceea ce a urmat a fost absolut șocant pentru mine. Ne-au spus tuturor celor prezenți acolo – am fost vreo 20 de membri ai European Conservative and Reformist Group – că Uniunea Europeană, birocrația europeană, cum îi zic ei, s-a transformat într-un sistem totalitar, că Uniunea Europeană este, țineți-vă bine, antieuropeană și cel mai dur lucru spus, cu care nu sunt de acord, dar absolut deloc, este că, din 2025, a apărut ideea în America, în sferele de influență mai degrabă conservatoare decât democrate, că Uniunea Europeană este pe cale de dispariție. Mi-au mai spus că în 3–4 ani, ideea că Uniunea Europeană trebuie să se desființeze va deveni mainstream în opinia publică americană de tip conservator și, în general, în opinia publică americană.
„Trump nu are o problemă cu Uniunea Europeană, cu europenii. Are o problemă cu administrația Ursula von der Leyen”
Gheorghe Piperea le-a atras atenția partenerilor de discuție că astfel de idei sunt periculoase, iar pentru români – și probabil pentru multe alte state europene – scenariul destrămării Uniunii ar fi unul devastator.
Noi nu ne putem permite ca Uniunea Europeană să se desființeze și sunt extrem de multe motive pentru asta: pentru că, unul la mână, noi ne-am dorit mult să intrăm în Uniunea Europeană; doi la mână, am cheltuit extrem de mulți bani și foarte multe resurse umane, foarte mult creier care a fost exportat în Uniunea Europeană pentru acest business; și trei la mână, România este o țară mică. Despre care chiar americanii spuneau că a trecut pe sub radar. În esență, România nu are cum să se descurce nici din punct de vedere economic, nici militar, altfel decât în Uniunea Europeană și NATO.
Le-am mai spus celor de acolo că UE are nevoie de America în aceeași măsură în care America are nevoie de UE. Nu există altă alianță naturală, o alianță care funcționează de 70 de ani. Despre Trump mi s-a spus că nu detestă Europa, nu urăște popoarele europene. El are o problemă reală cu administrația von der Leyen, cu birocrația europeană care s-a transformat într-o birocrație sovietică, a afirmat Piperea, într-o intervenție la Culisele Statului Paralel.
Gheorghe Piperea a făcut o vizită în Statele Unite, alături de alți circa 20 de reprezentanți din conducerea European Conservative and Reformist Group (ECR), în cadrul căreia a avut întâlniri cu congresmeni republicani, reprezentanți ai unor ONG-uri conservatoare și grupuri de militanți pentru drepturi și libertăți, precum și reprezentanți ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat al SUA.