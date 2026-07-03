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Politica· 1 min citire

Alexandru Nazare, în cărți pentru funcția de premier independent. Se pregătește un guvern de ”armistițiu” – SURSE

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, este luat în calcul pentru funcția de prim-ministru independent, într-un guvern de „armistițiu”. Surse Realitatea PLUS spun că această propunere ar fi fost avansată de însuși Ilie Bolojan, ca soluție pentru depășirea actualei crize politice.

Potrivit acelorași surse, în paralel, continuă discuțiile privind posibilitatea revenirii la o formulă de guvernare bazată pe vechea coaliție, în pofida tensiunilor politice înregistrate în ultimele luni.

Alexandru Nazare ocupă în prezent funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Ilie Bolojan și a mai fost propus pentru același portofoliu și într-un executiv anterior.

În același context, liderul interimar al Sorin Grindeanu a avut în ultimele zile aprecieri la adresa activității lui Alexandru Nazare la conducerea Ministerului Finanțelor, fapt interpretat în mediul politic drept un posibil semnal de susținere pentru un rol mai important în viitorul Executiv.

Informațiile privind o eventuală nominalizare a lui Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru nu au fost confirmate oficial până în acest moment și rămâne de văzut dacă președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare o vor susține.

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