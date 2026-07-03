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Politica· 1 min citire
Alexandru Nazare, în cărți pentru funcția de premier independent. Se pregătește un guvern de ”armistițiu” – SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat3 iul. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, este luat în calcul pentru funcția de prim-ministru independent, într-un guvern de „armistițiu”. Surse Realitatea PLUS spun că această propunere ar fi fost avansată de însuși Ilie Bolojan, ca soluție pentru depășirea actualei crize politice.
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