Diana Tușa, după ce Consiliul Europei a validat noua lege a „pornografiei infantile”: „Condamnăm infractorii, nu minorii! Protejăm adolescenții, dar avem toleranță zero pentru exploatare!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 11:57

Deputata PSD Diana Tușa, președinta Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru combaterea traficului de persoane, a reacționat pe Facebook după ce Consiliul Europei a publicat un raport care confirmă direcția modificărilor propuse la actuala reglementare a „pornografiei infantile” din Codul penal, proiectul PL-x nr. 489/2026.

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