Șefa Curții de Apel București îl pune la punct pe Ilie Bolojan: a declarat război Justiției

Publicat 3 iul. 2026, 19:31 Actualizat 3 iul. 2026, 19:32 Sursă Realitate Plus

Șefa Curții de Apel îl desființează pe Ilie Bolojan, după ce tabăra sa din PNL a luat cu asalt justiția. Liana Arsenie a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că premierul demis instigă românii la nerespectarea deciziilor date de instanțe. Ea susține că, de un an de zile, justiția se află într-o continuă campanie de decredibilizare.

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