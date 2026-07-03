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Politica· 1 min citire

Șefa Curții de Apel București îl pune la punct pe Ilie Bolojan: a declarat război Justiției

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 19:31
Actualizat3 iul. 2026, 19:32
SursăRealitate Plus

Șefa Curții de Apel îl desființează pe Ilie Bolojan, după ce tabăra sa din PNL a luat cu asalt justiția. Liana Arsenie a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că premierul demis instigă românii la nerespectarea deciziilor date de instanțe. Ea susține că, de un an de zile, justiția se află într-o continuă campanie de decredibilizare.

"Din păcate, justiția este atrasă de ani de zile în această luptă politică, am fost tema atâtor campanii electorale. Doar că, de un an de zile, de când mandatul a fost preluat de Ilie Bolojan, această activitate a căpătat cote inimaginabile pentru un stat de drept. Se declară războaie justiției, magistrații devin răul suprem.

Așa cum am spus și ar trebui să știe Bolojan, hotărârile judecătorești pot fi contestate doar prin exercitarea căilor de atac. Acest dezechilibru face să dispară granițele dintre puteri.

Sistemul judiciar trage un semnal de alarmă: noi nu avem niciun război de purtat cu nimeni," a declarat Liana Arsenie, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Reacția Lianei Arsenie vine după ce Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție pe amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

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