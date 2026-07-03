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Politica· 1 min citire
Șefa Curții de Apel București îl pune la punct pe Ilie Bolojan: a declarat război Justiției
Publicat3 iul. 2026, 19:31
Actualizat3 iul. 2026, 19:32
SursăRealitate Plus
Șefa Curții de Apel îl desființează pe Ilie Bolojan, după ce tabăra sa din PNL a luat cu asalt justiția. Liana Arsenie a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că premierul demis instigă românii la nerespectarea deciziilor date de instanțe. Ea susține că, de un an de zile, justiția se află într-o continuă campanie de decredibilizare.
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