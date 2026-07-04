Ambasadorul SUA la București, mesaj de Ziua Independenței: „Libertatea necesită atenție și muncă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 17:17

Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA, anunțând că Ambasada americană va promova în România celebrarea „Freedom 250”, parte a unui efort global dedicat sărbătorii idealurilor fondatoare ale Americii: libertate, democrație și independență.

Distribuie articolul