Ambasadorul SUA la București, mesaj de Ziua Independenței: „Libertatea necesită atenție și muncă”

Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA, anunțând că Ambasada americană va promova în România celebrarea „Freedom 250”, parte a unui efort global dedicat sărbătorii idealurilor fondatoare ale Americii: libertate, democrație și independență.
În mesajul său, Nirenberg a evocat momentul istoric din 1776, când „un mic grup de patrioți s-a adunat în Philadelphia” pentru a semna documentul care avea să schimbe cursul istoriei. Cu cele 56 de semnături, spune diplomatul american, fondatorii SUA „și-au jurat unul altuia că își vor pune în joc viețile, averile și onoarea sacră”, dând startul la ceea ce președintele Donald Trump a numit „cea mai măreață călătorie politică din istoria omenirii”.
Legătura strategică România–SUA
Ambasadorul a subliniat că relația bilaterală dintre București și Washington se bazează pe valori comune, credința, familia și munca asiduă, și pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.
„Contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depășirea constantă a țintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovație și independență.
Libertatea nu este un ideal static; aceasta necesită atenție și muncă. Tuturor tinerilor inovatori, antreprenori și pionieri ai tehnologiei din România: următorul capitol al alianței noastre vă aparține. „Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi.”, a transmis Nirenberg.
Un mesaj pentru tânăra generație
Diplomatul american a adresat un apel direct tinerilor români, inovatori, antreprenori și pionieri ai tehnologiei, pe care i-a invitat să valorifice „libertatea comună” pentru a dezvolta noi tehnologii și soluții inovatoare. „Următorul capitol al alianței noastre vă aparține”, a transmis Nirenberg.
Ambasadorul a citat și cuvintele președintelui Trump, potrivit cărora fondatorii Americii „au declanșat nu doar o revoluție în domeniul guvernării, ci și o revoluție în căutarea dreptății, egalității, libertății și prosperității”.
Nirenberg a exprimat speranța că România se va alătura Statelor Unite, în luna iulie, în celebrarea părinților fondatori americani, onorând astfel prietenia durabilă dintre cele două popoare și încurajând noua generație să continue „cauza libertății în întreaga lume”.