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Politica· 1 min citire
Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis – VIDEO
Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Publicat4 iul. 2026, 12:36
Actualizat4 iul. 2026, 12:37
SursăRealitatea PLUS, replicaonline
Revoltă la Spitalul Județean din Constanța, asta după ce Ilie Bolojan, a făcut o vizită de lucru neanunțată. Aparținătorii care au venit să aducă medicamente vitale pentru pacienții internați, au fost ținuți afară, iar accesul le-a fost interzis pe toată durata vizitei premierului demis.
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