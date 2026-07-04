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Politica· 1 min citire

Bolojan, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Parteneriatul strategic contribuie la dezvoltarea României”

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:06

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind rolul esențial pe care Statele Unite l-au avut în evoluția lumii moderne și importanța parteneriatului strategic româno-american.

„Astăzi, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, celebrăm națiunea care a influențat semnificativ evoluția lumii moderne”, a scris Bolojan, adăugând că, de 250 de ani, SUA reprezintă „un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse”.

Premierul a subliniat că relația bilaterală are un impact concret asupra țării noastre: „Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre.”

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