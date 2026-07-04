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Politica· 1 min citire
Bolojan, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Parteneriatul strategic contribuie la dezvoltarea României”
Ilie Bolojan, premierul interimar al României
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind rolul esențial pe care Statele Unite l-au avut în evoluția lumii moderne și importanța parteneriatului strategic româno-american.
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