Bolojan, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Parteneriatul strategic contribuie la dezvoltarea României”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:06

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind rolul esențial pe care Statele Unite l-au avut în evoluția lumii moderne și importanța parteneriatului strategic româno-american.

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