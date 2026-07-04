Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Istoria completă a celei mai clare dovezi de iresponsabilitate din partea guvernului României”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză fostele guverne PNL-PSD-USR de una dintre cele mai grave dovezi de iresponsabilitate administrativă din ultimii ani, susținând că decizia de a comanda zeci de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID, fără a exista o necesitate reală, a expus România la plata unor despăgubiri de aproximativ 600 de milioane de euro.
Acesta prezintă, pas cu pas, cronologia deciziilor care au condus la litigiul cu Pfizer și la executarea silită inițiată împotriva statului român.
„Aflăm, de la Siegfired Mureșan, dar și de la Sorin Grindeanu și Nicușor Dan, că partidele PNL, USR, UDMR și PSD trebuie să conducă țara în continuare. Ce argumente au? Cică să scoată națiunea din criza în care tot ei au băgat-o!
Ei sunt , cu excepția lui Dan, aceiași oameni care au comandat suplimentar 39 de milioane de doze de vaccin, deși nici nu le terminaseră pe primele 25 de milioane și se vaccinaseră toți cei care ar fi dorit sa se vaccineze .
Iată și cea mai clară dovadă că este așa: istoria completă a celei mai clare dovezi de iresponsabilitate din partea guvernului României:
1. Comisia europeană încheie primele două contracte pentru vaccinuri : BioNTech și Pfizer (pe 21 decembrie 2020) și Moderna (pe 6 ianuarie 2021). Aceste prime două contracte semnate de Comisie, în numele țărilor, au fost onorate în totalitate de România prin comandarea dozelor contractate;
2. Pe 20 mai 2021, Comisia Europeană a semnat un al treilea contract cu societățile farmaceutice BioNTech și Pfizer, din care 39 de milioane de doze din acest contract îi reveneau României.
3. Din aceste 39 de milioane de doze, 7,5 milioane de doze au fost vândute altor state, iar 3 milioane de doze au fost cumpărate și folosite de România. Cele aproape 29 de milioane de doze rămase au fost comandate de guvern, dar nu statul nostru nu le-a mai plătit și nu le-a mai luat niciodată.
4. România putea să renunțe la dozele comandate, căci „Comisia Europeană a înființat un comitet director și o echipă comună de negociere care urma să discute cu companiile și să negocieze pachetele de contracte de cumpărare în avans/rezervarea dozelor. Statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile, o clauză de opt-out, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite”- aflăm chiar de la DNA!
5. Dar guvernul nu a renunțat la acele doze, doar a decis să nu le mai importe și să nu le mai plătească.
6. Guvernul care a comandat dozele suplimentare este cel condus de Florin Cîțu. Guvernul care a decis să nu mai importe cele 29 de milioane de doze este guvernul Ciucă.
7. Pe 8 ianuarie 2024, Ministerul Sănătății a primit o citație de la Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, emisă pe 22 decembrie 2023. România a fost reclamată de Pfizer Inc., Biontech Manufacturing GmbH, Pfizer România SRL. Cele trei companii au mers în instanță pentru că, acuză ele, România nu a respectat un contract de achiziție vaccinuri COVID-19, încheiat cu Comisia Europeană în 2021.
8. Pe 1 aprilie 2026, un tribunal din Bruxelles a decis, în primă instanță, că România trebuie să respecte contractele pentru vaccinurile anti-COVID încheiate în timpul pandemiei și să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze comandate, dar nepreluate de la Pfizer/BioNTech. Hotărârea este executabilă.
9. Ce face Pfizer după decizie? Notifică Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român. Suma vizată depășește 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro. De ce Eurocontrol? pentru că această instituție are de plătit (efect al unor decontări) cam 300 de milioane de euro, bani care pot fi încasați de Pfizer, fără a-și mai obține în România o hotărâre judecătorească de confirmare a decizie din Belgia.
10. Ce s-a întâmplat de fapt? Aflăm chiar de la DNA: „Concret, deși dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, două dintre cele trei persoane față de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52.805.690 doze de vaccin, în valoare totală de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă care constituie un prejudiciu adus bugetului statului”
11. Cum s-a ajuns aici? ne lămurește tot DNA: „Încălcarea dispozițiilor legale și, în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane”.
12. Mai concret: după ce comandase și nu terminase cele aproape 25 de milioane de doze din primele două contract, România mai comandă încă aproape 39 de milioane de doze , deși nu mai avea pe cine vaccina, căci se vaccinaseră toți cei 10,7 milioane de cetățeni luați în calcul. Ulterior s-au mai vaccinat câțiva cu doza a treia sau chiar a patra (cele 3 milioane de doze consumate)!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.
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