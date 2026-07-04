Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Istoria completă a celei mai clare dovezi de iresponsabilitate din partea guvernului României”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 10:36

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză fostele guverne PNL-PSD-USR de una dintre cele mai grave dovezi de iresponsabilitate administrativă din ultimii ani, susținând că decizia de a comanda zeci de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID, fără a exista o necesitate reală, a expus România la plata unor despăgubiri de aproximativ 600 de milioane de euro.

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