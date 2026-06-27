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Sport· 1 min citire
David Popovici triumfă la Roma: medalie de aur și record la 100 m liber
David Popovici/ Profimedia
David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 100 metri liber, la Roma, în cadrul Trofeului Internațional Sette Colli, unde a reușit și cel mai bun timp din istoria competiției.
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