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Sport· 1 min citire

David Popovici triumfă la Roma: medalie de aur și record la 100 m liber

David Popovici/ Profimedia

David Popovici/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 23:06

David Popovici a obținut medalia de aur în proba de 100 metri liber, la Roma, în cadrul Trofeului Internațional Sette Colli, unde a reușit și cel mai bun timp din istoria competiției.

Victorie zdrobitoare pentru David Popovici la Roma, în cadrul Trofeului Internațional Sette Colli. Înotătorul român a concurat în proba masculină de 100 metri liber, după ce sâmbătă dimineață obținuse cel mai bun timp în calificări.

Popovici a plecat de pe culoarul patru și s-a instalat rapid în frunte, încheind cursa pe primul loc cu un record al competiției: 47,26 secunde. Pe poziția a doua s-a clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu timpul de 47,88 secunde, iar pe locul al treilea a terminat maghiarul Kristof Milak, în 47,89 secunde.

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