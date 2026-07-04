O fetiță de 11 ani, la un pas de înec pe litoral. A fost resuscitată și dusă de urgență la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:01

O fetiță în vârstă de 11 ani a fost la un pas de înec, sâmbătă după-amiază, pe plaja Riva din stațiunea Mamaia, fiind scoasă din mare în stare gravă. Cadrele medicale au resuscitat-o și au transportat-o de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

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