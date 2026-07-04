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O fetiță de 11 ani, la un pas de înec pe litoral. A fost resuscitată și dusă de urgență la spital

Plajă

Plajă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:01

O fetiță în vârstă de 11 ani a fost la un pas de înec, sâmbătă după-amiază, pe plaja Riva din stațiunea Mamaia, fiind scoasă din mare în stare gravă. Cadrele medicale au resuscitat-o și au transportat-o de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că echipajele medicale au fost solicitate să intervină după ce fata a fost scoasă din apă în stare critică. Incidentul s-a petrecut pe plaja Riva din Mamaia, una dintre cele mai frecventate zone ale litoralului românesc.

La fața locului, cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să stabilizeze parțial starea victimei. Aceasta a fost transportată în regim de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde medicii continuă să îi acorde îngrijiri.

Un alt incident similar a avut loc, în aceeași zi, în stațiunea Vama Veche, unde o persoană a fost în pericol de înec. Aceasta a fost scoasă din mare de echipele de intervenție și transportată conștientă la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Municipal Mangalia.

Autoritățile reamintesc turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și să evite înotul în zonele nesupravegheate sau în condiții de mare agitată.

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