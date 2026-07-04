Panică la graniță. Un avion chinez a fost interceptat de NATO deasupra României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 19:50

Două aeronave de luptă din cadrul serviciului de poliție aeriană al NATO au decolat de urgență sâmbătă, după ce un avion de pasageri înregistrat în China a pierdut legătura radio cu controlorii de trafic aerian din România.

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