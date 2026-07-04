Panică la graniță. Un avion chinez a fost interceptat de NATO deasupra României

Două aeronave de luptă din cadrul serviciului de poliție aeriană al NATO au decolat de urgență sâmbătă, după ce un avion de pasageri înregistrat în China a pierdut legătura radio cu controlorii de trafic aerian din România.
Alerta a fost declanșată la 13:42
Anunțul a fost făcut de ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, care a precizat că a fost activat sistemul NATO de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – Interceptor). Aeronava aflată în cauză era un Airbus A350 înmatriculat în China, care zbura pe ruta Hong Kong–Londra.
Aparatul a traversat spațiul aerian românesc fără să răspundă apelurilor serviciilor civile de dirijare a traficului aerian.
Avioanele militare au decolat din Ungaria
Cele două aeronave au decolat de la baza Kecskemét la ora 13:51 și au ajuns din urmă avionul chinez în zona frontierei dintre România și Ungaria.
Potrivit ministrului ungar, piloții militari au transmis un semnal vizual de avertizare, moment în care echipajul avionului civil a reluat comunicarea radio cu controlorii de trafic. Odată restabilit contactul, misiunea s-a încheiat, iar avioanele NATO s-au întors la baza din Kecskemét. Ruszin-Szendi a transmis mulțumiri militarilor implicați în operațiune.
Ce înseamnă o misiune Quick Reaction Alert
Misiunile QRA fac parte din serviciul permanent de poliție aeriană al NATO. Aeronavele alocate acestui program stau în alertă și pot decola în câteva minute pentru a identifica și escorta avioanele care nu respectă procedurile de zbor sau care își pierd legătura cu controlul traficului aerian.
De regulă, aceste intervenții au rol preventiv, menit să restabilească comunicarea și să clarifice situația aeronavei aflate în dificultate.