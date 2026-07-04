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MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA: incendii de vegetație de amploare pe Coasta de Vest

Atenționare de călătorie pentru SUA

Atenționare de călătorie pentru SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 20:20

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii, din cauza incendiilor de vegetație de amploare care afectează în această perioadă Coasta de Vest.

Potrivit MAE, instituția informează românii aflați în zonă „asupra faptului că, în această perioadă, sunt înregistrate incendii de vegetație de amploare” pe teritoriul mai multor state americane.

Incendiile sunt însoțite de ordine de evacuare emise de autoritățile locale și sunt cauzate de o combinație de factori meteorologici extremi: temperaturi extrem de ridicate, secete prelungite și intensificări ale vântului, condiții care favorizează extinderea rapidă a flăcărilor.

Statele afectate și incendiile active

MAE a enumerat regiunile în care sunt semnalate în prezent incendii active:

  • Arizona: Pocket Fire

  • Utah: Babylon Fire, Cottonwood Fire

  • Colorado: Ferris Fire, Gold Mountain Fire, Aspen Acres Fire, Snyder Fire

  • New Mexico: Sacaton Fire

Ministerul recomandă cetățenilor români aflați în aceste zone să urmărească informările autorităților locale, să respecte eventualele ordine de evacuare și să evite deplasările în apropierea zonelor afectate de incendii.

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