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MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA: incendii de vegetație de amploare pe Coasta de Vest
Atenționare de călătorie pentru SUA
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii, din cauza incendiilor de vegetație de amploare care afectează în această perioadă Coasta de Vest.
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