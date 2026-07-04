MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA: incendii de vegetație de amploare pe Coasta de Vest

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 20:20

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii, din cauza incendiilor de vegetație de amploare care afectează în această perioadă Coasta de Vest.

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