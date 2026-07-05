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Social· 1 min citire
Un tânăr de 23 de ani din Suceava a murit, după ce s-a electrocutat și a căzut de pe un stâlp
Ambulanță
Un tânăr de 23 de ani din judeţul Suceava a murit, duminică după-amiază, în localitatea Grămeşti, după ce s-a electrocutat şi a căzut de la înălţime în timp ce se afla pe un stâlp pentru a schimba un cablu.
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