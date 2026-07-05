Scădere îngrijorătoare a numărului salariaților activi din România. Câți oameni muncesc în prezent

Numărul salariaților activi înscriși în Registrul general de evidență a salariaților (ReGes/Revisal) a scăzut sub pragul de 5,6 milioane la data de 31 decembrie 2025. Conform informațiilor furnizate de Ministerul Muncii, sistemul înregistra 5.586.187 de salariați activi, cu 137.328 mai puțini față de finalul lui 2024.
Totodată, numărul contractelor individuale de muncă active a coborât la 6.477.997, în scădere cu 249.374 față de cele 6.727.371 de contracte existente în decembrie 2024. Faptul că scăderea contractelor este mai pronunțată decât cea a salariaților indică o diminuare a cazurilor în care aceeași persoană deținea mai multe raporturi de muncă sau contracte suplimentare.
Diferența dintre numărul salariaților și cel al contractelor
Pentru a afla câți români au un loc de muncă oficial, indicatorul relevant este cel al salariaților activi: 5,58 milioane. Numărul contractelor este mai mare deoarece o persoană poate cumula mai multe contracte de muncă, inclusiv cu normă întreagă, la angajatori diferiți, situație permisă explicit de regulile Revisal stabilite de Inspecția Muncii.
Comparativ cu finalul lui 2024, salariații activi s-au redus cu circa 2,4%, iar contractele active cu aproximativ 3,7%. Această evoluție reprezintă o schimbare semnificativă față de perioada 2023-2024, când indicatorii de sfârșit de an se menținuseră relativ constanți.
De la stabilitate la scădere accentuată
Datele din ultimii trei ani evidențiază o inversare de trend:
31 decembrie 2023: 6.717.009 contracte active, 5.724.539 salariați activi
31 decembrie 2024: 6.727.371 contracte active, 5.723.515 salariați activi
31 decembrie 2025: 6.477.997 contracte active, 5.586.187 salariați activi
Față de decembrie 2023, finalul lui 2025 arată o pierdere de 239.012 contracte și 138.352 salariați. Practic, după doi ani de stagnare pe piața muncii la nivelul contractelor înregistrate, anul 2025 a marcat o contracție clară.
Predominanța contractelor pe durată nedeterminată
Din totalul contractelor active la finele lui 2025, peste 92,5% (5.995.577) erau încheiate pe durată nedeterminată, iar restul de 482.420 pe durată determinată.
Detaliat, în funcție de tipul normei de lucru:
contracte pe durată nedeterminată: 5.286.096 cu normă întreagă, 709.481 cu timp parțial
contracte pe durată determinată: 252.340 cu normă întreagă, 230.080 cu timp parțial
Ce nu arată datele Revisal
Evidența ReGes/Revisal cuprinde exclusiv salariații cu contract individual de muncă, fără a reflecta întreaga forță de muncă activă din economie. Institutul Național de Statistică folosește o categorie mai amplă, care include și alte forme de ocupare. Astfel, pentru trimestrul IV din 2025, INS estima populația ocupată a României la 7.651.500 de persoane, respectiv populația activă la 8.165.400 de persoane.
În concluzie, la finalul lui 2025, România avea aproximativ 5,59 milioane de salariați cu contract individual de muncă activ, dar peste 7,6 milioane de persoane ocupate, conform metodologiei statistice.