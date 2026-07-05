Scădere îngrijorătoare a numărului salariaților activi din România. Câți oameni muncesc în prezent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:52

Numărul salariaților activi înscriși în Registrul general de evidență a salariaților (ReGes/Revisal) a scăzut sub pragul de 5,6 milioane la data de 31 decembrie 2025. Conform informațiilor furnizate de Ministerul Muncii, sistemul înregistra 5.586.187 de salariați activi, cu 137.328 mai puțini față de finalul lui 2024.

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