Serviciile poloneze avertizează: Riscul unor provocări ruse la granițele NATO crește

Riscul unor acțiuni provocatoare din partea Rusiei la granițele estice ale NATO este în creștere, avertizează conducerea serviciului de informații externe al Poloniei, pe fondul evoluțiilor nefavorabile pentru Moscova în războiul din Ucraina.
Colonelul Paweł Szota, șeful serviciului de informații externe al Poloniei, a declarat pentru ziarul Rzeczpospolita, citat de dpa, că situația de pe frontul ucrainean ar putea determina Rusia să recurgă la noi forme de escaladare.
„Vedem evoluțiile din Ucraina și faptul că războiul nu merge bine pentru Rusia în acest moment. Acesta este un motiv de îngrijorare, pentru că Moscova ar putea escalada și mai mult situația”, a spus Szota.
Oficialul a avertizat că un atac limitat asupra statelor baltice ar putea fi realizat prin intermediul așa-numiților „omuleți verzi”, termen folosit pentru soldații ruși fără însemne care au preluat controlul asupra Crimeei în 2014.
„Rusia trece sistematic peste liniile roșii pentru a testa reacția NATO”, a adăugat Szota. „Costurile unor astfel de provocări sunt reduse, în timp ce Alianța răspunde în principal prin măsuri politice, ceea ce încurajează o escaladare suplimentară”.
Avertismente și la nivel politic, în Polonia
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a transmis la rândul său un mesaj ferm săptămâna trecută, avertizând asupra riscului unor operațiuni rusești sub steag fals.
„Trebuie să-i transmitem lui Putin că știm ce pune la cale, că nu vom fi păcăliți și că așa ceva ar fi complet inacceptabil. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat Sikorski pentru postul american CBS.
Deși președintele Vladimir Putin și alți oficiali ruși afirmă că Moscova nu intenționează să atace teritoriul NATO, serviciile de informații și structurile militare din mai multe state membre ale Alianței rămân vigilente. Estimările diferă în privința momentului și a amplorii unei eventuale escaladări, însă preocuparea este comună.