Serviciile poloneze avertizează: Riscul unor provocări ruse la granițele NATO crește

Publicat 28 iun. 2026, 20:03 Actualizat 28 iun. 2026, 20:05

Riscul unor acțiuni provocatoare din partea Rusiei la granițele estice ale NATO este în creștere, avertizează conducerea serviciului de informații externe al Poloniei, pe fondul evoluțiilor nefavorabile pentru Moscova în războiul din Ucraina.

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