Premiu fabulos la Loto 6/49: peste 7 milioane de euro sunt în joc duminică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 11:26

Duminică, 5 iulie, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar miza este uriașă: reportul de la categoria I a Loto 6/49 a ajuns la peste 37,7 milioane de lei, adică mai mult de 7 milioane de euro.

Distribuie articolul