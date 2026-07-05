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Premiu fabulos la Loto 6/49: peste 7 milioane de euro sunt în joc duminică

Extragere la Loteria Română

Extragere la Loteria Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 11:26

Duminică, 5 iulie, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar miza este uriașă: reportul de la categoria I a Loto 6/49 a ajuns la peste 37,7 milioane de lei, adică mai mult de 7 milioane de euro.

La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 7,10 milioane de lei (aproximativ 1,35 milioane de euro), iar la Joker, categoria I aduce un report de peste 1,20 milioane de lei (circa 230.900 de euro). La categoria a II‑a, Joker pune în joc peste 252.900 de lei (aproximativ 48.300 de euro).

Și celelalte jocuri au sume consistente:

Noroc Plus – peste 372.500 de lei (71.100 euro)

Loto 5/40 – peste 217.000 de lei (41.400 euro)

Super Noroc – peste 312.800 de lei (59.700 euro)

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române s-a câștigat în luna aprlie, dar nu la Loto 6/49, ci la Jocker. Suma revendicată de câștigător a fost de aproape 13 milioane de euro.

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