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Premiu fabulos la Loto 6/49: peste 7 milioane de euro sunt în joc duminică
Extragere la Loteria Română
Duminică, 5 iulie, Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar miza este uriașă: reportul de la categoria I a Loto 6/49 a ajuns la peste 37,7 milioane de lei, adică mai mult de 7 milioane de euro.
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