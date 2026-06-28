Horoscopul săptămânii 29 iunie - 5 iulie. O zodie dă lovitura, iar alta trebuie să fie atentă la deciziile luate

Publicat 28 iun. 2026, 14:01 Sursă YourTango

Săptămâna 29 iunie - 5 iulie este una dintre cele mai intense din punct de vedere astrologic din această vară. În numai câteva zile au loc mai multe evenimente importante, fiecare cu o influență puternică asupra tuturor zodiilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscophoroscopul saptamaniizodii