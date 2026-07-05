UE impune interfață pentru alcooltest la toate mașinile noi, de la 1 iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:28

De la 1 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să vină din fabrică cu o interfață standardizată, care permite instalarea unui alcooltest conectat direct la sistemul de pornire al vehiculului.

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