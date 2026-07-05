UE impune interfață pentru alcooltest la toate mașinile noi, de la 1 iulie

De la 1 iulie, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană trebuie să vină din fabrică cu o interfață standardizată, care permite instalarea unui alcooltest conectat direct la sistemul de pornire al vehiculului.
Decizia se integrează într-un plan european mai amplu, menit să reducă cu cel puțin 50% accidentele provocate de consumul de alcool la volan, până în 2030.
Strategia „Vision Zero”
Noua reglementare face parte din strategia „Vision Zero”, inițiată cu ani în urmă, care vizează eliminarea totală a deceselor rutiere cauzate de alcool până în 2050 sau reducerea acestora la un nivel aproape nul.
Măsura se corelează și cu Regulamentul general privind siguranța rutieră, care impune producătorilor auto integrarea progresivă a sistemelor de siguranță chiar din procesul de fabricație, potrivit Wired.
Cum funcționează dispozitivul
Conform noilor prevederi, fiecare vehicul trebuie să dispună de un spațiu special și de o conexiune electrică pregătită pentru montarea unui dispozitiv „alcolock". Acesta trebuie să corespundă standardului european EN 50436 și să fie certificat de instituții autorizate.
Modul de funcționare este unul simplu:
Șoferul suflă într-un dispozitiv care măsoară concentrația de alcool din aerul expirat, înainte de pornirea motorului
Dacă rezultatul depășește limita legală admisă, sistemul blochează automat pornirea autovehiculului
Această tehnologie este deja utilizată în numeroase state europene, mai ales pentru șoferii sancționați anterior pentru conducere sub influența alcoolului, dar și în anumite domenii de transport profesional. Potrivit estimărilor, folosirea sistemului ar putea reduce cu până la 65% numărul accidentelor mortale legate de consumul de alcool.
Alte sisteme de siguranță deja implementate
Începând din 2018, UE a introdus, etapizat, mai multe tehnologii obligatorii pentru autovehiculele noi:
Asistentul inteligent de viteză (obligatoriu de la 2024), care identifică limita legală prin GPS sau camere video și avertizează șoferul
Sistemul de menținere a benzii de rulare, care corectează direcția în cazul unei devieri involuntare
„Cutia neagră" auto, ce înregistrează parametrii esențiali înaintea unui impact
Semnalizarea adaptivă de frânare (introdusă recent), care intensifică automat luminile de stop în situații de frânare bruscă, pentru a avertiza din timp ceilalți participanți la trafic
Componenta finală a pachetului de siguranță
Interfața pentru alcooltest constituie ultimul element al acestui set de măsuri europene privind siguranța rutieră. Astfel, de la 1 iulie, niciun autoturism nou nu mai poate fi vândut pe piața Uniunii Europene fără a respecta aceste cerințe tehnice.