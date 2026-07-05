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Social· 1 min citire
Intervenţie de urgenţă a elicopterului SMURD în Munţii Călimani, după un accident cu ATV-ul
Elicopter SMURD
Echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş au fost mobilizate, duminică după-amiază, pentru a acorda ajutor unei persoane rănite într-un accident cu un ATV. Evenimentul a avut loc în Munţii Călimani, în apropierea refugiului Poiana Lungă, iar pentru transportul victimei a fost trimis elicopterul SMURD.
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