Intervenţie de urgenţă a elicopterului SMURD în Munţii Călimani, după un accident cu ATV-ul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:17

Echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş au fost mobilizate, duminică după-amiază, pentru a acorda ajutor unei persoane rănite într-un accident cu un ATV. Evenimentul a avut loc în Munţii Călimani, în apropierea refugiului Poiana Lungă, iar pentru transportul victimei a fost trimis elicopterul SMURD.

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