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Intervenţie de urgenţă a elicopterului SMURD în Munţii Călimani, după un accident cu ATV-ul

Elicopter SMURD

Elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:17

Echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş au fost mobilizate, duminică după-amiază, pentru a acorda ajutor unei persoane rănite într-un accident cu un ATV. Evenimentul a avut loc în Munţii Călimani, în apropierea refugiului Poiana Lungă, iar pentru transportul victimei a fost trimis elicopterul SMURD.

Potrivit reprezentanţilor ISU Mureş, incidentul s-a produs duminică după-amiază, iar echipajele de urgenţă au fost alertate imediat pentru a interveni la locul accidentului.

La faţa locului acţionează un echipaj Salvamont, alături de pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda, care s-au deplasat cu o ambulanţă SMURD pentru a acorda primul ajutor victimei.

Având în vedere localizarea dificilă a accidentului, autorităţile au decis solicitarea elicopterului SMURD, necesar pentru evacuarea rapidă a persoanei rănite.

Sursa citată precizează că situaţia este în continuă evoluţie, echipele de salvare aflându-se încă la faţa locului.

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