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Extern· 1 min citire
Titus Corlățean va participa la mitingul de solidaritate cu familia Samson, la Stockholm
Titus Corlățean
Senatorul Titus Corlățean a anunțat că va fi prezent la mitingul de solidaritate cu familia Samson, programat pentru 11 iulie 2026, în fața Parlamentului Suediei din Stockholm.
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