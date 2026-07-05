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Titus Corlățean va participa la mitingul de solidaritate cu familia Samson, la Stockholm

Titus Corlățean

Titus Corlățean

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:07

Senatorul Titus Corlățean a anunțat că va fi prezent la mitingul de solidaritate cu familia Samson, programat pentru 11 iulie 2026, în fața Parlamentului Suediei din Stockholm.

Într-un mesaj public, Corlățean a transmis un apel către comunitatea românească din diaspora, îndemnând cât mai mulți români care au posibilitatea să participe la eveniment.

„Voi fi si eu prezent la mitingul de solidaritate cu familia Samson, organizat pe 11 iulie 2026 în fața Parlamentului Suediei la Stockholm. Îi încurajez pe cât mai mulți români din diaspora, care au posibilitatea, să fie prezenți.”, a scris Corlățean.

Corlățean a subliniat importanța acestui demers, descriindu-l ca fiind o cauză esențială pentru comunitatea românească din regiune.

„E o bătălie pe care trebuie să o câștigăm, pentru binele ansamblului comunității românești, mai ales din statele nordice ale Europei...”, a mai transmis acesta.

Mitingul din 11 iulie este organizat ca gest de susținere pentru familia Samson, iar organizatorii speră la o participare numeroasă din partea românilor stabiliți în Suedia și în celelalte state nordice.

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