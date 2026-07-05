Jafuri ca-n filme pe autostradă: zece români, arestați în Spania pentru furt de electrocasnice din TIR-uri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:01

Zece cetățeni români au fost arestați în Spania, în urma unei operațiuni comune a poliției iberice și a autorităților române, fiind acuzați că jefuiau tiruri și camioane aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Prejudiciul provocat doar în cazurile documentate în Spania se apropie de jumătate de milion de euro.

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