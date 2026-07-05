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Jafuri ca-n filme pe autostradă: zece români, arestați în Spania pentru furt de electrocasnice din TIR-uri

Policia nacional (foto: profimedia)

Policia nacional (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:01

Zece cetățeni români au fost arestați în Spania, în urma unei operațiuni comune a poliției iberice și a autorităților române, fiind acuzați că jefuiau tiruri și camioane aflate în mers pe autostrăzile din vestul Europei. Prejudiciul provocat doar în cazurile documentate în Spania se apropie de jumătate de milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, numai pe teritoriul spaniol au fost comise 11 astfel de jafuri, cu pagube totale de 418.000 de euro. Grupul ar fi acționat însă și în alte state europene, poliția semnalând jafuri similare în Italia, Germania, Marea Britanie și Franța.

Cum acționa gruparea: „metoda surferului”

Anchetatorii au denumit tehnica folosită de infractori „metoda surferului”. Membrii rețelei identificau pe autostradă un TIR-țintă, îl urmăreau și îi reduceau viteza, încercuindu-l cu propriile autoturisme.

Odată ce se asigurau că nu sunt observați, o dubă în care se aflau mai mulți hoți se poziționa chiar în spatele camionului și continua să circule cu aceeași viteză. Din mers, infractorii tăiau sigiliul ușilor, pătrundeau în remorcă și sustrăgeau marfa, după care dispăreau de la fața locului.

Șoferii de TIR nu realizau că fuseseră jefuiți decât la destinație, când constatau lipsa mărfii.

Prinși în timp ce vindeau bunurile furate

Hoții vizau în special electrocasnice, iar acest detaliu le-a adus și devoalarea: au fost depistați în momentul în care încercau să valorifice mai multe televizoare de valoare ridicată, provenite din furturi.

În urma descinderilor efectuate în orașul Toledo, zece români au fost reținuți. Ancheta a mai scos la iveală faptul că unul dintre suspecți avea deja emis, în România, un ordin de urmărire internațională.

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