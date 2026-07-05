Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, chiar de Ziua Americii

Publicat 5 iul. 2026, 12:20 Actualizat 5 iul. 2026, 12:29

Președintele Donald Trump a avut o discuție telefonică prelungită cu omologul său rus, Vladimir Putin, chiar de Ziua Independenței. Ulterior, liderul de la Casa Albă a vorbit și cu Volodimir Zelenski, iar, potrivit președintelui ucrainean, "există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război.“

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