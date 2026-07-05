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Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, chiar de Ziua Americii

Putin, Zelenski, Trump

Putin, Zelenski, Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 12:20
Actualizat5 iul. 2026, 12:29

Președintele Donald Trump a avut o discuție telefonică prelungită cu omologul său rus, Vladimir Putin, chiar de Ziua Independenței. Ulterior, liderul de la Casa Albă a vorbit și cu Volodimir Zelenski, iar, potrivit președintelui ucrainean, "există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război.“

Discuția Trump–Putin

Reprezentanții Kremlinului au anunțat că, de-a lungul discuției care a durat o oră și jumătate, Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump și pe americani cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Cei doi lideri au abordat principalele crize ale momentului, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Iran. Potrivit Moscovei, Putin i-ar fi prezentat lui Trump propria evaluare a evoluției luptelor și i-ar fi transmis că militarii ruși „avansează constant” pe front.

Putin i-a spus, de asemenea, că Rusia poate oferi asistență pentru oprirea focului în Orientul Mijlociu, reamintindu-i omologului american că are o invitație valabilă de a vizita Rusia.

Convorbirea Trump–Zelenski

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire „foarte bună” cu Donald Trump. Cei doi au discutat despre situația de pe front și despre eforturile diplomatice pentru încheierea războiului. Zelenski a declarat că există „o perspectivă reală” pentru oprirea conflictului și că hotărârea Statelor Unite va avea un rol decisiv în evoluția negocierilor.

El a precizat că discuțiile vor fi reluate la summitul NATO din Turcia.

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