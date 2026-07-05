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Crimeea, în beznă totală după lovituri ucrainene asupra stațiilor electrice

Explozie în Crimee

Explozie în Crimee

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 08:11

Ucraina a lovitnoaptea trecută mai multe stații electrice din Crimeea, provocând un blackout pe întreg teritoriul ocupat, potrivit canalelor de monitorizare .

Două stații de transformare au fost vizate în atacul nocturn, iar rețelele proruse au confirmat pene masive de curent.

Loviturile vin în contextul campaniei extinse a Kievului de a slăbi capacitatea militară a Moscovei în teritoriile ocupate, potrivit Kyiv Independent. În ultimele zile, dronele ucrainene au vizat repetat noduri energetice din peninsulă, provocând incendii și întreruperi majore de alimentare.

Ucraina lovește constant infrastructura militară și energetică din Crimeea pentru a limita abilitatea Rusiei de a continua războiul, vizând inclusiv baze aeriene și substații de înaltă tensiune în operațiuni recente .

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