Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Crimeea, în beznă totală după lovituri ucrainene asupra stațiilor electrice
Explozie în Crimee
Ucraina a lovitnoaptea trecută mai multe stații electrice din Crimeea, provocând un blackout pe întreg teritoriul ocupat, potrivit canalelor de monitorizare .
Citește și
- 06:55Donald Trump, atac dur la adresa Europei: Când primeşti infractori din Lumea a Treia, devii o ţară din Lumea a Treia
- 23:14Trump, mesaj clar pentru Netanyahu: „Ştie cine este şeful”. Vizită la Casa Albă, posibil săptămâna viitoare
- 21:36Vance, atac dur la adresa criticilor SUA, în discursul de Ziua Americii: „Nu înțeleg esența”
- 20:38Zelenski, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Ucraina luptă pentru același vis ca americanii”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News