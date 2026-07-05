Spectacol total de Ziua Independenței, încheiat cu un impresionant foc de artificii - VIDEO/LIVE

Publicat 5 iul. 2026, 07:08 Actualizat 5 iul. 2026, 07:20

Spectacol total peste Ocean! Statele Unite au sărbătorit anul acesta 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Cu această ocazie, Donald Trump a transmis un mesaj crucial, iar seara s-a încheiat cu un impresionant show de artificii. Furtunile au dat peste cap festivitățile din Washington, iar autoritățile au evacuat participanții din zonele în care erau organizate evenimentele. În același timp, din cauza caniculei extreme, parada organizată de ziua Americii în Philadelphia a fost anulată, după ce temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, măsură luată pentru siguranța participanților și a spectatorilor.

Distribuie articolul