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Spectacol total de Ziua Independenței, încheiat cu un impresionant foc de artificii - VIDEO/LIVE

Spectacol pentru Ziua Independentei (Profimedia)

Spectacol pentru Ziua Independentei (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 07:08
Actualizat5 iul. 2026, 07:20

Spectacol total peste Ocean! Statele Unite au sărbătorit anul acesta 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Cu această ocazie, Donald Trump a transmis un mesaj crucial, iar seara s-a încheiat cu un impresionant show de artificii. Furtunile au dat peste cap festivitățile din Washington, iar autoritățile au evacuat participanții din zonele în care erau organizate evenimentele. În același timp, din cauza caniculei extreme, parada organizată de ziua Americii în Philadelphia a fost anulată, după ce temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, măsură luată pentru siguranța participanților și a spectatorilor.


De la marile metropole și până în comunitățile rurale, milioane de cetățeni americani s-au adunat pentru a celebra cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. În ciuda valului de căldură extremă care a adus temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, weekendul a fost unul festiv, marcat de parade de amploare, focuri de artificii, târguri și spectacole.

Donald Trump a transmis un mesaj crucial pentru americani la 250 de ani de la Declararea Independenței. Înainte de spectacolul uriaș de artificii, care ar putea doborî recordul mondial, liderul de la Casa Albă a călătorit la Muntele Rushmore, unde a vorbit despre libertatea Americii.



Libertatea a triumfat aici datorită culturii și caracterului oamenilor care au declarat-o, au apărat-o au păstrat-o (...)Și ne dedicăm din nou să fim o națiune la fel de mare, îndrăzneață, nobilă și măreață precum aceștia giganți americani," a afirmat Trump.

Muzica și jocurile de lasere au transformat Statuia Libertății din New York în punctul central al unui impresionant spectacol de lumini. Acest eveniment a avut loc la inițiativa Franței, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări.



Avioanele au survolat zona și au desenat pe cer culorile drapelului american, iar parașutiștii au coborât cu steagul Statelor Unite.

Pe 4 iulie, Statele Unite au sărbătorit 250 de ani de existență, iar americanii s-au bucurat de un spectacol fără precedent. Startul manifestărilor a fost dat de președintele american, încă de acum câteva zile când a fost inaugurat noul Air Force One oferit de Qatar. Aeronava, a fost descrisă drept o „Casă Albă zburătoare, cu un lux fără precedent.

Din păcate, Furtunile au afectat festivitățile din Washington, iar la un moment dat autoritățile au evacuat participanții din cauza alertele meteorologilor.



În Philadelphia, parada a fost anulată din cauza caniculei. Evenimentul fusese conceput drept unul dintre cele mai mari la nivel național în acest weekend aniversar, cu participanți din fiecare stat. De asemenea, mai mu

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