Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Spectacol total de Ziua Independenței, încheiat cu un impresionant foc de artificii - VIDEO/LIVE
Spectacol pentru Ziua Independentei (Profimedia)
Publicat5 iul. 2026, 07:08
Actualizat5 iul. 2026, 07:20
Spectacol total peste Ocean! Statele Unite au sărbătorit anul acesta 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Cu această ocazie, Donald Trump a transmis un mesaj crucial, iar seara s-a încheiat cu un impresionant show de artificii. Furtunile au dat peste cap festivitățile din Washington, iar autoritățile au evacuat participanții din zonele în care erau organizate evenimentele. În același timp, din cauza caniculei extreme, parada organizată de ziua Americii în Philadelphia a fost anulată, după ce temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, măsură luată pentru siguranța participanților și a spectatorilor.
Citește și
- 08:11Crimeea, în beznă totală după lovituri ucrainene asupra stațiilor electrice
- 23:14Trump, mesaj clar pentru Netanyahu: „Ştie cine este şeful”. Vizită la Casa Albă, posibil săptămâna viitoare
- 21:36Vance, atac dur la adresa criticilor SUA, în discursul de Ziua Americii: „Nu înțeleg esența”
- 20:38Zelenski, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Ucraina luptă pentru același vis ca americanii”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News