80 de fiole de fentanyl au dispărut dintr-un spital din Roma. Guvernul a convocat o reuniune de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 11:25

Autoritățile italiene au declanșat o amplă anchetă după dispariția a 80 de fiole de fentanil din farmacia unui spital din Roma. Incidentul a stârnit îngrijorări majore în rândul instituțiilor statului, având în vedere că substanța este unul dintre cele mai puternice opioide utilizate în medicină și poate deveni extrem de periculoasă dacă ajunge pe piața neagră.

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