80 de fiole de fentanyl au dispărut dintr-un spital din Roma. Guvernul a convocat o reuniune de urgență

Autoritățile italiene au declanșat o amplă anchetă după dispariția a 80 de fiole de fentanil din farmacia unui spital din Roma. Incidentul a stârnit îngrijorări majore în rândul instituțiilor statului, având în vedere că substanța este unul dintre cele mai puternice opioide utilizate în medicină și poate deveni extrem de periculoasă dacă ajunge pe piața neagră.
Guvernul de la Roma a reacționat rapid, convocând o reuniune de urgență și anunțând măsuri suplimentare pentru controlul circuitului medicamentelor cu risc ridicat, arată Yahoo News.
80 de fiole de fentanil au dispărut fără urme de efracție
Potrivit autorităților italiene, fiolele au dispărut din farmacia Spitalului Israelitic din Roma, fără ca anchetatorii să descopere urme de forțare a seifului în care acestea erau păstrate.
Dispariția a fost semnalată pe 24 iunie chiar de șefa farmaciei unității medicale. Ancheta este complicată de faptul că mai mulți angajați aveau acces la cheile seifului, ceea ce ridică suspiciuni privind un posibil furt din interior.
Dosarul este instrumentat de Parchetul din Roma, iar investigațiile au fost preluate de unitatea specială NAS a carabinierilor, specializată în combaterea infracțiunilor din domeniul sanitar și farmaceutic.
Cantitatea furată ar putea produce aproximativ 20.000 de doze ilegale
Specialiștii avertizează că cele 80 de fiole sustrase ar putea fi transformate în aproximativ 20.000 de doze destinate pieței ilegale.
Fentanilul este utilizat în spitale ca analgezic puternic și anestezic, în special pentru pacienții care suferă de dureri severe sau boli oncologice. În afara utilizării medicale însă, substanța este extrem de periculoasă.
Experții atrag atenția că doar câteva miligrame pot provoca o supradoză fatală. În unele cazuri, fentanilul este amestecat cu alte substanțe, inclusiv xylazină, combinație cunoscută în spațiul public drept „drogul zombie”, din cauza efectelor devastatoare asupra consumatorilor.
Guvernul italian intensifică măsurile de securitate
Dispariția fiolelor a determinat convocarea unei ședințe de urgență la Palazzo Chigi, coordonată de subsecretarul Alfredo Mantovano.
În cadrul reuniunii, oficialii au subliniat necesitatea respectării stricte a procedurilor privind manipularea și depozitarea medicamentelor cu risc ridicat, pentru a preveni incidente similare și pentru a proteja sănătatea publică.
Ministerul Sănătății a dispus, la rândul său, o inspecție la Spitalul Israelitic și pregătește o nouă circulară prin care vor fi înăsprite regulile privind evidența, transportul și păstrarea fentanilului în toate unitățile medicale din Italia.
Controale extinse în spitalele din regiunea Lazio
Autoritățile regionale din Lazio au anunțat verificări suplimentare nu doar la spitalul unde a avut loc dispariția, ci și în toate unitățile sanitare din regiune care gestionează substanțe narcotice.
În paralel, va fi reconvocat comitetul național însărcinat cu monitorizarea planului italian de prevenire a utilizării abuzive a fentanilului și a altor opioide sintetice, program lansat în 2024 ca răspuns la creșterea riscurilor generate de aceste substanțe.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a avut acces la fiolele dispărute și dacă acestea au fost deja introduse în circuitul ilegal al drogurilor. Până în acest moment, nicio persoană nu a fost pusă oficial sub acuzare.