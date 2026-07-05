Șase sfere misterioase descoperite pe plajele din Australia. Experții cred că ar putea fi resturi provenite din spațiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 12:09

Șase obiecte sferice de mari dimensiuni, a căror origine este încă necunoscută, au fost descoperite pe plajele din nordul statului australian Queensland, stârnind interesul autorităților și al specialiștilor în domeniul spațial. Primele evaluări indică faptul că acestea ar putea reprezenta fragmente provenite din lansări de rachete, însă investigațiile sunt încă în desfășurare.

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