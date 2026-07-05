Șase sfere misterioase descoperite pe plajele din Australia. Experții cred că ar putea fi resturi provenite din spațiu

Șase obiecte sferice de mari dimensiuni, a căror origine este încă necunoscută, au fost descoperite pe plajele din nordul statului australian Queensland, stârnind interesul autorităților și al specialiștilor în domeniul spațial. Primele evaluări indică faptul că acestea ar putea reprezenta fragmente provenite din lansări de rachete, însă investigațiile sunt încă în desfășurare.
Agenția Spațială Australiană investighează obiectele misterioase
Descoperirea a fost făcută în zona Forrest Beach, în apropiere de orașul Townsville, unde valurile au adus la mal cele șase sfere metalice. Autoritățile australiene au confirmat că obiectele sunt analizate pentru a se stabili cu exactitate proveniența lor, arată The Guardian.
Agenția Spațială Australiană colaborează cu poliția și cu structurile naționale pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru a determina dacă este vorba despre resturi spațiale sau despre alte materiale ajunse în ocean.
Până la finalizarea analizelor, autoritățile tratează obiectele ca posibile deșeuri rezultate din activități spațiale.
Pompierii au securizat zona
Potrivit Departamentului de Pompieri din Queensland, toate cele șase sfere au fost localizate în aceeași regiune de coastă. Cinci dintre ele au fost deja depozitate în containere speciale, în timp ce ultima era în curs de recuperare.
Poliția a transmis că populația nu este expusă unui pericol imediat, însă specialiștii avertizează că alte obiecte similare ar putea ajunge pe plaje în perioada următoare. Din acest motiv, localnicii sunt sfătuiți să nu atingă eventualele fragmente descoperite și să anunțe imediat autoritățile.
Ce sunt așa-numitele „space balls”
Imaginile publicate de presa australiană au fost analizate și de Alice Gorman, specialist în patrimoniu spațial și cercetător la Universitatea Flinders.
Potrivit acesteia, obiectele nu prezintă urme specifice arderii în atmosferă, ceea ce indică faptul că ar putea proveni dintr-o treaptă a unei rachete care s-a desprins înainte ca vehiculul spațial să își continue misiunea pe orbită.
Experta susține că sferele seamănă cu recipiente presurizate din titan utilizate în sistemele de alimentare cu combustibil ale rachetelor, cunoscute în industrie sub denumirea de „space balls”.
Aceste componente sunt proiectate să reziste la temperaturi extreme și pot supraviețui reintrării în atmosferă, fiind descoperite uneori la mulți ani după lansare.
Există riscul prezenței unor substanțe toxice
Specialiștii nu exclud posibilitatea ca obiectele să conțină urme de hidrazină, un combustibil utilizat la unele rachete și considerat extrem de toxic.
Din acest motiv, autoritățile australiene tratează cu maximă precauție fiecare obiect recuperat și efectuează verificări înainte de a permite manipularea acestora.
Alice Gorman a precizat că forma și construcția sferelor sunt similare componentelor utilizate la rachetele rusești din familia Fregat, însă originea exactă va putea fi confirmată doar după finalizarea investigațiilor.
Deșeurile spațiale devin o problemă tot mai mare
Specialiștii atrag atenția că astfel de incidente ar putea deveni din ce în ce mai frecvente, pe fondul creșterii accelerate a numărului de lansări spațiale din ultimii ani.
În prezent, zeci de mii de obiecte artificiale orbitează în jurul Pământului, iar multe dintre ele reintră treptat în atmosferă. Deși majoritatea fragmentelor ajung în oceane, suprafața extinsă a Australiei face ca o parte dintre acestea să fie descoperite și pe uscat.
Ancheta privind cele șase sfere găsite pe plajele din Queensland continuă, iar rezultatele analizelor vor stabili dacă acestea reprezintă într-adevăr resturi provenite din activități spațiale sau au o altă origine.