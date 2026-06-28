Pensionarii trăiesc pe datorie și fac apel în direct la Realitatea. Cu cât ar fi dator Bolojan, potrivit noilor date

Publicat 28 iun. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

Seniorii țării au ajuns să trăiască pe datorie, după ce guvernul a luat măsuri de austeritate împotriva lor. De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar lunar oamenii pierd sume importante de bani. Medicametele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de bătrâni, potrivit Realitatea PLUS.

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