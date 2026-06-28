Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Pensionarii trăiesc pe datorie și fac apel în direct la Realitatea. Cu cât ar fi dator Bolojan, potrivit noilor date
Publicat28 iun. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS
Seniorii țării au ajuns să trăiască pe datorie, după ce guvernul a luat măsuri de austeritate împotriva lor. De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar lunar oamenii pierd sume importante de bani. Medicametele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de bătrâni, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:44Salariile românilor cresc doar pe hârtie. 1,8 milioane de angajați primesc bani în plus din iulie, dar majorarea este de doar 125 de lei
- 10:46Daniel Udrescu: Cum te lasă inflația fără bani în timp ce statul câștigă pe seama ta
- 09:06Prețurile la carburanți rămân ridicate în România. Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 27 iunie
- 22:06Taxe de 100% pentru Europa? Donald Trump amenință statele care vizează companiile tech din SUA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News