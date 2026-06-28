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Economie· 1 min citire

Pensionarii trăiesc pe datorie și fac apel în direct la Realitatea. Cu cât ar fi dator Bolojan, potrivit noilor date

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS

Seniorii țării au ajuns să trăiască pe datorie, după ce guvernul a luat măsuri de austeritate împotriva lor. De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar lunar oamenii pierd sume importante de bani. Medicametele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de bătrâni, potrivit Realitatea PLUS.

O pensionară cu o pensie de aproximativ 1.600 de lei spune că se descurcă foarte greu, mai ales că pensia nu i-a mai fost indexată de doi ani. Femeia povestește că prețurile au crescut foarte mult, iar banii nu îi mai ajung nici pentru lucrurile pe care înainte reușea să le cumpere.

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