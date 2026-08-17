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Economie· 1 min citire

Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit, iar după-amiază începe să livreze energie în sistem

Grupul 3 Rovinari

Grupul 3 Rovinari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 09:40
Actualizat17 aug. 2026, 10:04

Grupul patru de la Rovinari s-a redeschis și devine funcțional de la ora 15! Între timp, comitetul pentru energie se reunește abia mâine pentru că azi, premierul demis, Ilie Bolojan se plimbă prin țară, deși România este în haos de mai bine de 6 luni. Decizia vine pentru a acoperi deficitul de energie după închiderea centralei de la Cernavodă, iar Rovinari poate produce până la 270 de mega wați. Cărbunele ajunge pentru o singură săptămână, iar sindicatele acuză că nu poate fi produs fără angajații dați afară în ultimele luni.

Termocentrala va funcționa cu trei grupuri în paralel. Sindicaliștii spun însă că, la acest ritm, rezerva de cărbune ajunge pentru doar patru-cinci zile. Decizia vine într-un moment în care România are nevoie pentru orele de vârf de un necesar de import de până la 2.300 MW, conform Ministerului Energiei.

Grupul energetic Rovinari 4 are o capacitate de aproximativ 330 MW, aproximativ jumătate din cât are un singur grup de la Centrala Cernavodă.

În acest context, autoritățile au decis să cheme de acasă trei tablotari pensionați, cu o experiență de zeci de ani în această meserie.

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