Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit, iar după-amiază începe să livreze energie în sistem

Publicat 17 aug. 2026, 09:40 Actualizat 17 aug. 2026, 10:04

Grupul patru de la Rovinari s-a redeschis și devine funcțional de la ora 15! Între timp, comitetul pentru energie se reunește abia mâine pentru că azi, premierul demis, Ilie Bolojan se plimbă prin țară, deși România este în haos de mai bine de 6 luni. Decizia vine pentru a acoperi deficitul de energie după închiderea centralei de la Cernavodă, iar Rovinari poate produce până la 270 de mega wați. Cărbunele ajunge pentru o singură săptămână, iar sindicatele acuză că nu poate fi produs fără angajații dați afară în ultimele luni.

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