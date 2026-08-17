Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Grupul 4 de la Rovinari a fost repornit, iar după-amiază începe să livreze energie în sistem
Grupul 3 Rovinari
Publicat17 aug. 2026, 09:40
Actualizat17 aug. 2026, 10:04
Grupul patru de la Rovinari s-a redeschis și devine funcțional de la ora 15! Între timp, comitetul pentru energie se reunește abia mâine pentru că azi, premierul demis, Ilie Bolojan se plimbă prin țară, deși România este în haos de mai bine de 6 luni. Decizia vine pentru a acoperi deficitul de energie după închiderea centralei de la Cernavodă, iar Rovinari poate produce până la 270 de mega wați. Cărbunele ajunge pentru o singură săptămână, iar sindicatele acuză că nu poate fi produs fără angajații dați afară în ultimele luni.
Citește și
- 08:23Motorina s-a ieftinit cu până la 74 de bani. Cât costă carburanții în București și în marile orașe
- 12:22Bogdan Ivan critică Guvernul în criza energetică: „Doar pentru jumătate de zi, costul suplimentar a ajuns la 2,5 milioane de euro”
- 08:28Acciza la motorină scade cu 20% de astăzi. Cu cât s-a ieftinit la benzinării
- 08:06Date Eurostat: Economia României a stagnat în mandatul fostului premier Ilie Bolojan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News