Bogdan Ivan critică Guvernul în criza energetică: „Doar pentru jumătate de zi, costul suplimentar a ajuns la 2,5 milioane de euro”

Nota de plată pentru lipsa de reacție în criza energetică ajunge la antreprenorii și angajații din România, susține fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. În opinia social-democratului, repornirea centralei de la Cernavodă este condiționată de debitul Dunării, însă absența unui plan de rezervă provoacă pierderi uriașe industriei și pune în pericol locurile de muncă.
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a lansat un atac dur la adresa conducerii Executivului, acuzând lipsa de pregătire și de anticipare în ceea ce privește problemele cauzate de scăderea debitului Dunării la Cernavodă. Social-democratul a subliniat că repornirea centralei nucleare se va produce doar odată cu stabilizarea nivelului apei, însă pierderile financiare din perioada de inactivitate sunt deja enorme pentru statul român.
Potrivit lui Bogdan Ivan, gestionarea din mers a situației a generat costuri suplimentare de 2,5 milioane de euro în doar jumătate de zi. Fostul oficial atrage atenția că prelungirea crizei pe o perioadă de 10-15 zile, fără un plan concret și măsuri de protecție pentru economie, va avea efecte devastatoare.
„Crizele se rezolvă prin comandamente, nu prin declarații”
Social-democratul a evidențiat că astfel de blocaje în sectorul energetic necesită decizii rapide, celule de criză zilnice și scenarii prestabilite, nu justificări ulterioare. În opinia sa, lipsa acestor instrumente de intervenție directă transferă presiunea financiară către sectorul privat și populație. Firmele românești și marii consumatori industriali sunt puși în situația de a-și calcula pierderile de la o zi la alta. Nesiguranța din mediul economic alimentează teama pierderii locurilor de muncă în rândul salariaților.
Apel către premierul Ilie Bolojan
În încheierea declarației sale, Bogdan Ivan i-a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, cerându-i să părăsească biroul de la Palatul Victoria și să meargă direct în fabrici pentru a evalua la fața locului consecințele crizei energetice. Fostul ministru a punctat că mediul de afaceri și cetățenii aveau nevoie de soluții din timp, nu de explicații oferite după ce costurile au fost deja transferate pe umerii românilor.