Bogdan Ivan critică Guvernul în criza energetică: „Doar pentru jumătate de zi, costul suplimentar a ajuns la 2,5 milioane de euro”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 12:22

Nota de plată pentru lipsa de reacție în criza energetică ajunge la antreprenorii și angajații din România, susține fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. În opinia social-democratului, repornirea centralei de la Cernavodă este condiționată de debitul Dunării, însă absența unui plan de rezervă provoacă pierderi uriașe industriei și pune în pericol locurile de muncă.

Distribuie articolul