Putin i-a transmis lui Trump că Ucraina şi UE mizează pe escaladarea conflictului, în plin summit NATO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:02

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului american Donald Trump că Kievul şi aliaţii europeni ai Ucrainei contează pe prelungirea şi chiar amplificarea conflictului, potrivit declaraţiilor consilierului de la Kremlin, Iuri Uşakov, făcute în cadrul unui briefing preluat de TASS.

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