Putin i-a transmis lui Trump că Ucraina şi UE mizează pe escaladarea conflictului, în plin summit NATO

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului american Donald Trump că Kievul şi aliaţii europeni ai Ucrainei contează pe prelungirea şi chiar amplificarea conflictului, potrivit declaraţiilor consilierului de la Kremlin, Iuri Uşakov, făcute în cadrul unui briefing preluat de TASS.
„Kievul şi susţinătorii săi din Europa mizează pe extinderea şi intensificarea războiului, dar şi pe atacuri teroriste îndreptate împotriva civililor”, a declarat Uşakov. Acesta a adăugat că, în opinia lui Putin, atât Ucraina, cât şi capitalele europene au „o imagine distorsionată asupra realităţii de pe front”.
Un apel telefonic de aproape 90 de minute
Conform Ministerului rus de Externe, citat de CNN, convorbirea dintre cei doi şefi de stat s-a întins pe aproape o oră şi jumătate. Trump şi-a reafirmat disponibilitatea de a se implica în încheierea conflictului, iar oficialii ruşi au caracterizat discuţia drept „constructivă şi axată pe rezultate concrete” — al patrulea dialog telefonic dintre cei doi lideri din acest an.
Sursa citată a mai precizat că „Rusia a reiterat preferinţa pentru o rezolvare pe cale politică şi diplomatică”, moment în care Putin i-ar fi prezentat lui Trump „situaţia reală de pe teren, unde trupele ruse înregistrează progrese constante”.
Convorbirea survine într-un moment tensionat: la scurt timp înaintea summitului NATO din Ankara — eveniment considerat decisiv, la care Trump plănuieşte să fie prezent — şi pe fundalul unei ofensive ruse tot mai active pentru controlul unor noi zone din regiunea Doneţk, unul dintre principalele obiective strategice ale Moscovei.
Totodată, Putin i-a adresat felicitări lui Trump şi „poporului american în întregime”, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a SUA.
Zelenski: „O discuţie extrem de productivă”
Separat, partea ucraineană a confirmat o convorbire telefonică între preşedintele Volodimir Zelenski şi Donald Trump. Zelenski a descris schimbul de replici drept „extrem de productiv”, menţionând că au discutat despre evoluţia situaţiei pe front.
„Există o şansă reală de a opri acest război, iar implicarea Statelor Unite va juca un rol esenţial”, a subliniat preşedintele ucrainean.