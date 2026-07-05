Soarta politică a lui Marine Le Pen, decisă marți. Curtea de Apel îi poate anula candidatura la prezidențiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 17:39

Marea decizie privind viitorul politic al lui Marine Le Pen va fi luată marți, 7 iulie, când Curtea de Apel din Paris urmează să stabilească dacă liderei de extremă dreapta i se permite să candideze la prezidențialele din 2027.

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