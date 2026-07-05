Soarta politică a lui Marine Le Pen, decisă marți. Curtea de Apel îi poate anula candidatura la prezidențiale

Marea decizie privind viitorul politic al lui Marine Le Pen va fi luată marți, 7 iulie, când Curtea de Apel din Paris urmează să stabilească dacă liderei de extremă dreapta i se permite să candideze la prezidențialele din 2027.
Verdictul așteptat de luni de zile
După o perioadă lungă de incertitudine, judecătorii parizieni vor decide soarta contestației depuse de Le Pen împotriva condamnării primite în 2025, pentru delapidarea fondurilor Parlamentului European destinate plății angajaților de partid. Pedeapsa inițială presupunea și interzicerea dreptului de a candida pentru funcții publice timp de cinci ani, conform France24.
Curtea are două opțiuni: fie diminuează pedeapsa și îi redeschide astfel drumul spre candidatură, fie menține sancțiunea cerută de acuzare, ceea ce ar elimina-o definitiv din cursa prezidențială.
A patra candidatură sau finalul drumului?
Aceasta ar fi a patra tentativă a lui Le Pen de a ajunge la Palatul Elysée, însă, spre deosebire de campania din 2022, susținerea publică de care se bucură acum este mult mai mare. Sondajele o dau favorită în ambele tururi de scrutin, motiv pentru care liderul RN cere o rezolvare rapidă a cazului.
„Nu voi permite ca lucrurile să tărăgăneze la nesfârșit. Sunt hotărâtă să văd proiectele noastre puse în practică. Dacă mi se refuză dreptul de a candida, iar Curtea de Casație îmi dă ulterior câștig de cauză peste trei-patru luni, va fi deja prea târziu pentru a organiza o campanie prezidențială cum trebuie”, a transmis Le Pen.
Presiune pe judecători și speranța într-un „miracol”
Potrivit unor analiști, presiunea resimțită de magistrați este atât de mare încât ar putea evita o interdicție totală. Susținătorii RN mizează fie pe o achitare integrală, fie pe o pedeapsă redusă, sub pragul de doi ani.
„Sunt un om credincios... așa că știu ce înseamnă să crezi în miracole”, a spus Le Pen în timpul procesului de apel, pe un ton vizibil ironic.
Totuși, tot mai mulți comentatori politici cred că varianta unei excluderi definitive câștigă teren. În acest scenariu, favoritul RN pentru cursa prezidențială ar deveni Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, protejatul lui Le Pen, care, dacă va câștiga, ar deveni cel mai tânăr lider al Franței de la Napoleon Bonaparte.