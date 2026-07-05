Atac armat în New York: opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împușcate

Publicat 5 iul. 2026, 13:57 Actualizat 5 iul. 2026, 14:22

Opt persoane, dintre care patru copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, au fost rănite într-un atac armat produs în cartierul Coney Island din Brooklyn, New York. Poliția a intervenit rapid la fața locului, iar toate victimele au fost transportate la spitale pentru îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

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