Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Atac armat în New York: opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împușcate

Atac armat

Atac armat

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 13:57
Actualizat5 iul. 2026, 14:22

Opt persoane, dintre care patru copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, au fost rănite într-un atac armat produs în cartierul Coney Island din Brooklyn, New York. Poliția a intervenit rapid la fața locului, iar toate victimele au fost transportate la spitale pentru îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Patru copii se numără printre victime

Potrivit Departamentului de Poliție al orașului New York (NYPD), schimbul de focuri a avut loc în noaptea de 4 iulie, în jurul orei 22:37, pe West 31st Street, în apropierea imobilelor din zona 2900.

La sosirea echipajelor de intervenție, polițiștii au descoperit opt persoane împușcate, arată ABC News.

Printre victime se află doi bărbați, în vârstă de 37 și 33 de ani, două femei de 25 și 21 de ani, precum și patru băieți de 14, 12, 7 și 6 ani.

O femeie de 21 de ani se află în stare critică

Toți răniții au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spitale din apropiere.

Conform informațiilor furnizate de NYPD, șapte dintre victime sunt în stare stabilă, însă femeia de 21 de ani se află în stare critică și primește îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile nu au făcut publice identitățile persoanelor rănite.

Poliția a recuperat o armă de foc

În urma cercetărilor desfășurate la locul atacului, oamenii legii au recuperat o armă de foc despre care se crede că a fost folosită în incident.

Cu toate acestea, până în acest moment nu a fost anunțată nicio arestare, iar anchetatorii continuă investigațiile pentru identificarea persoanei sau persoanelor responsabile.

Poliția din New York analizează probele ridicate de la locul incidentului și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac armatatac new yorkvictime atac

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe