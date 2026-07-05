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Extern· 2 min citire
Trei dintre fiii săi au plâns la sicriul lui Ali Khamenei, Mojtaba este în continuare absent
Funeraliile de stat ale lui Ali Khamenei (foto: profimedia)
Publicat5 iul. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS
Un moment de mare rugăciune a început la Teheran, acolo unde este expus sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Totul în cea de-a doua zi a funeraliilor naționale la care s-au strâns 20 de milioane de oameni. Acest moment aduce în analiză un mister: unde este fiul ayatollahului, Mojtaba, care nu a mai apărut în public de la asasinarea tatălui său. Experții se întreabă, de asemenea, dacă a apărut la ceremonie deghizat din motive de securitate sau dacă intenționează să participe zilele următoare.
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