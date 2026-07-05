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Trei dintre fiii săi au plâns la sicriul lui Ali Khamenei, Mojtaba este în continuare absent

Funeraliile de stat ale lui Ali Khamenei (foto: profimedia)

Funeraliile de stat ale lui Ali Khamenei (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS

Un moment de mare rugăciune a început la Teheran, acolo unde este expus sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Totul în cea de-a doua zi a funeraliilor naționale la care s-au strâns 20 de milioane de oameni. Acest moment aduce în analiză un mister: unde este fiul ayatollahului, Mojtaba, care nu a mai apărut în public de la asasinarea tatălui său. Experții se întreabă, de asemenea, dacă a apărut la ceremonie deghizat din motive de securitate sau dacă intenționează să participe zilele următoare.

Ceremonia este condusă de un înalt reprezentant al clerului șiit iranian, un ayatollah în vârstă de 97 de ani. Organizatorii nu au precizat dacă, pe parcursul celor șase zile de funeralii, Mojtaba Khamenei va participa la înmormântarea tatălui său.

Trei dintre fiii lui Khamenei au plâns la mormântul tatălui lor

Imaginile difuzate de televiziunea de stat au arătat trei dintre fiii lui Ali Khamenei, Mostafa, Masoud și Meysam, în lacrimi, în fața sicriului tatălui lor. Fiul cel mic, Mojtaba Khamenei, desemnat să-i succeadă tatălui său în funcția de Lider Suprem, nu a apărut încă în public.

Potrivit sursei citate, Mojtaba a fost rănit în atacurile aeriene israeliano-americane care l-au ucis pe Ali Khamenei, pe 28 februarie, și a comunicat de atunci exclusiv prin comunicate de presă.

Liderul iranian nu a mai apărut public de la bombardamentele israeliano-americane care l-au ucis pe tatăl său încă din prima zi a războiului. Rănit și el în atacul respectiv, Mojtaba Khamenei se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite.

Evenimentul se dorește a fi o demonstrație de forță, în plină perioadă de negocieri cu Statele Unite, după semnarea, luna trecută, a acordului-cadru menit să pună capăt conflictului. După ultima procesiune de mâine de la Teheran, sicriul urmează să facă escală în mai multe orașe din Iran și Irak. 

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