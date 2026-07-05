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Justitie· 1 min citire
Ziua Justiției în România: judecătorul este cel care plecând de la adevărul faptic stabilește adevărul juridic
Publicat5 iul. 2026, 18:31
SursăRealitatea PLUS
Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este doar o zi dedicată magistraților. Este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.
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