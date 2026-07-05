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Justitie· 1 min citire

Ziua Justiției în România: judecătorul este cel care plecând de la adevărul faptic stabilește adevărul juridic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 18:31
SursăRealitatea PLUS

Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este doar o zi dedicată magistraților. Este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.

Astăzi, de Ziua Justiției în România, avem un bun prilej să reflectăm cu luciditate și echilibru asupra justiției, judecătorilor și societății pe care aceștia o slujesc.

Judecătorul este cel care plecând de la adevărul faptic, respectând limitele legii chemat s-o aplice, stabilește adevărul juridic.

Judecata de valoare a publicului larg este formată de ceea ce se scrie în ziar despre un caz, în timp ce adevărul juridic este determinat de ceea ce se scrie între coperțile dosarelor supuse judecății juridice.

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