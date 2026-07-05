Ziua Justitiei in Romania: judecătorul trebuie să rămână imun la abordările pătimașe din societate

Publicat 5 iul. 2026, 14:35 Actualizat 5 iul. 2026, 14:36

Astăzi, România marchează Ziua Justiției. Nu este doar o zi dedicată magistraților. Este un moment în care trebuie să ne amintim ce protejează, de fapt, justiția: dreptul fiecărui cetățean de a fi protejat de lege, chiar și în fața statului.

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