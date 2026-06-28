Topul infidelității în funcție de profesie. Oamenii cu aceste ocupații sunt cel mai predispuși să calce strâmb

Infidelitatea continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte atunci când vine vorba despre relațiile de cuplu, iar un studiu recent încearcă să răspundă unei întrebări pe care mulți și-au pus-o măcar o dată: există profesii în care oamenii sunt mai predispuși să înșele? Cercetarea a realizat un clasament al ocupațiilor în funcție de tendința de a avea relații extraconjugale, iar rezultatele sunt surprinzătoare.
Potrivit analizei, anumite domenii de activitate par să favorizeze mai mult apariția aventurilor amoroase, fie din cauza programului de lucru, a contactului permanent cu persoane noi, a stresului sau a oportunităților create de natura profesiei. Deși concluziile nu înseamnă că toți cei care lucrează în aceste domenii sunt infideli, studiul scoate în evidență câteva tendințe interesante.
Bancherii și brokerii conduc clasamentul
Pe primul loc în topul profesiilor asociate cu infidelitatea se află persoanele care lucrează în domeniul financiar. Bancherii și brokerii au fost desemnați drept cei mai predispuși să își înșele partenerii, ocupând prima poziție în clasamentul realizat în urma cercetării.
Lista continuă cu angajații din aviație, precum piloții și însoțitorii de bord, urmați de cei din lumea sportului, inclusiv atleți și antrenori. De asemenea, printre ocupațiile care apar frecvent în clasament se numără cele din domeniul artistic, precum cântăreții, actorii și fotografii, dar și cei care activează în industria de noapte, respectiv barmani și DJ.
Nici domeniul comunicării nu lipsește din top. Jurnaliștii și specialiștii în relații publice se numără, potrivit studiului citat de Mirror, printre profesiile în care infidelitatea este raportată mai frecvent.
Locul de muncă, spațiul în care încep multe aventuri
Cercetarea a analizat și răspunsurile a peste 5.000 de femei care au recunoscut că au fost infidele partenerilor. Rezultatele arată că aproximativ 65% dintre acestea au declarat că aventura a început chiar la locul de muncă.
În același timp, deși experiența a avut loc în mediul profesional, 85% dintre participante au spus că nu ar recomanda o relație intimă cu un coleg. Cu toate acestea, multe dintre ele au explicat că apropierea zilnică, timpul petrecut împreună și interacțiunile constante transformă locul de muncă într-un mediu favorabil pentru apariția unor astfel de relații.
Participantele la sondaj au afirmat că o aventură cu un coleg poate face programul de lucru mai interesant și mai plăcut, iar biroul oferă numeroase ocazii pentru apropiere și discreție. Totuși, peste o cincime dintre femei au recunoscut că zvonurile apărute în colectiv pot reprezenta un risc serios, existând șanse mai mari ca partenerul de viață să afle despre infidelitate.
Puține participante s-au temut că aventura le va afecta cariera
Deși relațiile romantice la serviciu pot crea tensiuni și conflicte profesionale, doar 10% dintre femeile participante la studiu au declarat că s-au temut că implicarea într-o astfel de relație le-ar putea afecta cariera sau performanța la locul de muncă.
Autorii cercetării atrag atenția că rezultatele trebuie privite ca o analiză statistică și nu ca o regulă generală aplicabilă tuturor persoanelor din profesiile respective. Sondajul a fost realizat de un site de întâlniri destinat persoanelor căsătorite interesate de relații extramaritale și reflectă răspunsurile utilizatorilor acestei platforme.