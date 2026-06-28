Topul infidelității în funcție de profesie. Oamenii cu aceste ocupații sunt cel mai predispuși să calce strâmb

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 19:58

Infidelitatea continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte atunci când vine vorba despre relațiile de cuplu, iar un studiu recent încearcă să răspundă unei întrebări pe care mulți și-au pus-o măcar o dată: există profesii în care oamenii sunt mai predispuși să înșele? Cercetarea a realizat un clasament al ocupațiilor în funcție de tendința de a avea relații extraconjugale, iar rezultatele sunt surprinzătoare.

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