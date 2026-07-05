Erupția vulcanului Etna blochează spațiul aerian din Sicilia. Mai multe zboruri către Catania au fost anulate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:39

Noul episod eruptiv al vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat, duminică, restricţionarea parţială a traficului aerian peste Sicilia şi perturbarea activităţii de pe Aeroportul din Catania, din cauza norului de cenuşă vulcanică degajat în atmosferă.

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