Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Erupția vulcanului Etna blochează spațiul aerian din Sicilia. Mai multe zboruri către Catania au fost anulate
Erupția vulcanului Etna (foto: profimedia)
Noul episod eruptiv al vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat, duminică, restricţionarea parţială a traficului aerian peste Sicilia şi perturbarea activităţii de pe Aeroportul din Catania, din cauza norului de cenuşă vulcanică degajat în atmosferă.
Citește și
- 16:02Putin i-a transmis lui Trump că Ucraina şi UE mizează pe escaladarea conflictului, în plin summit NATO
- 14:36O tânără de 31 de ani a murit după ce a fost atacată de aligator. Iubitul ei a încercat disperat să o salveze
- 13:57Atac armat în New York: opt persoane, inclusiv patru copii, au fost împușcate
- 13:32Cel mai mare mister de la înmormântarea Ayatollahului. A fost prezent sau nu fiul fostului lider suprem?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News