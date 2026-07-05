Trafic blocat pe DN 1, în Braşov, după ce o maşină s-a răsturnat. Un şofer a fost rănit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:58

Traficul pe DN 1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naţionale, este blocat parţial între Timişu de Sus şi Timişu de Jos, judeţul Braşov, după ce duminică seară un autoturism a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat. Şoferul implicat este evaluat medical, iar coloanele de maşini se formează pe ambele sensuri.

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