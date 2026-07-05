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Trafic blocat pe DN 1, în Braşov, după ce o maşină s-a răsturnat. Un şofer a fost rănit
Aglomerație
Traficul pe DN 1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naţionale, este blocat parţial între Timişu de Sus şi Timişu de Jos, judeţul Braşov, după ce duminică seară un autoturism a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat. Şoferul implicat este evaluat medical, iar coloanele de maşini se formează pe ambele sensuri.
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