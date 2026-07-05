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Trafic blocat pe DN 1, în Braşov, după ce o maşină s-a răsturnat. Un şofer a fost rănit

Aglomerație

Aglomerație

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:58

Traficul pe DN 1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naţionale, este blocat parţial între Timişu de Sus şi Timişu de Jos, judeţul Braşov, după ce duminică seară un autoturism a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat. Şoferul implicat este evaluat medical, iar coloanele de maşini se formează pe ambele sensuri.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, incidentul s-a produs la kilometrul 152 al DN 1, pe raza celor două localităţi braşovene. Conducătorul auto ar fi pierdut controlul volanului, ieşind de pe partea carosabilă şi răsturnându-se cu maşina.

Bărbatul a suferit răni în urma accidentului şi se află sub supraveghere medicală.

Reprezentanţii Poliţiei Rutiere au precizat că traficul rutier este dirijat alternativ, pe un singur fir de circulaţie, cu sprijinul agenţilor de poliţie. Autorităţile estimează că circulaţia va reveni la normal pe ambele sensuri în jurul orei 19:00.

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