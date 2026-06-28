David Popovici a câștigat aurul și în proba de 200 m liber la Trofeul Settecolli

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 22:07

Înotătorul român David Popovici și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur la Trofeul internațional Settecolli de la Roma, după ce s-a impus, duminică seara, în proba de 200 de metri liber.

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