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David Popovici a câștigat aurul și în proba de 200 m liber la Trofeul Settecolli

David Popovici/ Profimedia

David Popovici/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 22:07

Înotătorul român David Popovici și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur la Trofeul internațional Settecolli de la Roma, după ce s-a impus, duminică seara, în proba de 200 de metri liber.

Campionul olimpic, mondial și european David Popovici a câștigat proba de 200 de metri liber în cadrul Trofeului internațional Settecolli, desfășurat la Roma, informează TVR Sport.

Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 1:44.48, cel mai bun rezultat al competiției la această probă.

Succesul vine după o prestație excelentă pe parcursul întrecerii din capitala Italiei. Popovici a cucerit anterior medalia de aur în proba de 100 de metri liber și medalia de argint la 50 de metri liber.

Rezultatele confirmă forma foarte bună a înotătorului român înaintea principalelor competiții internaționale din acest sezon.

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